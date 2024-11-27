Французские эклеры – это хорошо известные нам с детства заварные пирожные. Их можно приобрести чуть ли не в каждом кафе или самостоятельно приготовить дома.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником albik.food. Она также предложила рецепты сразу двух кремов, каждый из которых точно найдет своих ценителей.

Ингредиенты для теста

Вода – 240 грн

Ванильный сахар – 8 гр

Соль – щепотка

Масло – 120 гр

Мука – 180 гр

Яйца – 2-4 шт

Ингредиенты для сливочного крема

Сливки холодные 33% – 300 гр

Ванильный сахар – 8 гр

Сахарная пудра – 60-80 гр

Ингредиенты для крема "Пломбир"

Заварная часть:

Яйца – 2 шт

Ванильный сахар – 8 гр

Сахар – 200 гр

Кукурузный крахмал – 40 гр

Горячее молоко – 200 мл

Сливочное масло – 60 гр

Вторая часть:

Сливки холодные 33% – 200 мл

Ванильный сахар – 8 гр

Сахарная пудра – 40 гр

Способ приготовления

1.В сотейнике соединяем воду, масло, ванильный сахар и соль.

2.Когда масло растает, а масса начнет кипеть, выключаем огонь, добавляем муку, перемешиваем до однородности, включаем огонь и подсушиваем тесто в течение 20-30 секунд до образования белого (мучного) налета на дне сотейника.

3. Перекладываем массу в глубокую тарелку, ждем пока остынет и вводим яйца.

4. Поскольку мука у всех разная, то консистенция теста также будет разная. Поэтому яйца сначала объединяем в отдельной емкости, а затем частями добавляем к тесту, каждый раз хорошо вымешиваем. Тесто сначала расслоится, но потом соберется в кучу.

5. Перемещаем тесто в мешок и высаживаем эклеры. Выходной диаметр насадки 2 см.

6. Пальцем, смоченным в воде, прижимаем кончики. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре.

7. Выпекаем в течение 35-45 минут при 190 градусах. Эклеры должны хорошо подняться и быть пустыми внутри.

8. Во время выпечки духовку нельзя открывать.

9. Готовим сливочный крем. Сочетаем все ингредиенты и хорошо взбиваем миксером.

10. Важно, чтобы сливки были очень холодными.

11. Готовим крем "Пломбир". Заварную часть лучше всего приготовить перед тестом, чтобы она успела хорошо остыть. Для этого объединяем яйца, ванильный сахар, сахар и крахмал.

12. Вливаем горячее молоко тоненькой струйкой и ставим на огонь. Постоянно помешивая, доводим до загущения и даем 1-2 минуты покипеть.

13. Снимаем с огня, добавляем масло, перемешиваем, накрываем пленкой в контакт и ставим в холодильник.

14. Холодные сливки взбиваем с сахаром. Достаем охлажденную заварную часть из холодильника.

15. Взбиваем миксером на минимальных оборотах и добавляем частями взбитые сливки и перемешиваем миксером.

16. Наполняем кремом эклеры и подаем к столу.

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