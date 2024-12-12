Во времена СССР выбор доступных продуктов был скудным. Поэтому приходилось иногда придумывать довольно странные блюда, чтобы разнообразить питание хотя бы на вид.

Видео дня

Никто даже не задумывался о вкусовых качествах блюда, ведь главной задачей поваров и хозяек в те времена было просто накормить людей. И неудивительно, что в Советском союзе было достаточно много откровенно безвкусных блюд, которые сейчас мало кто ест. Именно о них сегодня рассказывает FoodOboz.

Молочный суп

Обычную вермишель заливали молоком, часто разбавленным с водой, и отваривали до готовности. Считалось, что вермишель нужно хорошо разварить, чтобы консистенция первого блюда была более густой.

Плов с тушенкой

Поскольку мясо в СССР считалось дефицитным продуктом, люди, которым удавалось узнать некоторые иностранные рецепты блюд, приходилось подстраивать их рецепты под свою суровую реальность. Именно так на свет появился плов с тушенкой, получивший название "плав". Интересно, что тушенку в СССР в большинстве производили именно для военных, поэтому в консерве действительно содержалось настоящее мясо.

Рыбный суп с консервами

Поскольку четверг в СССР называли "рыбным", именно в этот день в столовых можно было встретить довольно странные блюда, приготовленные из рыбы. Чаще подавали рыбный суп, в котором люди обычно обнаруживали головы, кости рыб, чешую и кожу. Иногда варили суп, используя не свежую рыбу, а консервы. Этот "отвар" имел довольно неприятный вкус.

Батон с маслом и сахаром

Обычным десертом жителей СССР считался кусок батона, смазанный сливочным маслом и щедро присыпанный сахаром. В то время разнообразные пирожные и торты были довольно дефицитными, а сладенького хотелось всегда, поэтому приходилось выходить из ситуации.

Суп из пельменей

Суп из пельменей в СССР считали полноценным блюдом. В подсоленную воду с добавлением перца горошком и лаврового листа вбрасывалась пачка пельменей. В результате получалось нечто похожее на бульон, но с довольно неприятным вкусом.

Уксусные салаты

Свежие овощи купить было довольно сложно. Тем не менее, люди хотели есть салаты без майонеза или сметаны. Именно таким образом появились винегрет и другие уксусные салаты. К ним добавляли консервированный горошек и соленый огурец, то есть продукты, которые в те времена легко приобрели.

На OBOZ.UA есть много рецептов блюд из СССР: