Невкусные блюда из СССР, которые сейчас мало кто ест
Во времена СССР выбор доступных продуктов был скудным. Поэтому приходилось иногда придумывать довольно странные блюда, чтобы разнообразить питание хотя бы на вид.
Никто даже не задумывался о вкусовых качествах блюда, ведь главной задачей поваров и хозяек в те времена было просто накормить людей. И неудивительно, что в Советском союзе было достаточно много откровенно безвкусных блюд, которые сейчас мало кто ест. Именно о них сегодня рассказывает FoodOboz.
Молочный суп
Обычную вермишель заливали молоком, часто разбавленным с водой, и отваривали до готовности. Считалось, что вермишель нужно хорошо разварить, чтобы консистенция первого блюда была более густой.
Плов с тушенкой
Поскольку мясо в СССР считалось дефицитным продуктом, люди, которым удавалось узнать некоторые иностранные рецепты блюд, приходилось подстраивать их рецепты под свою суровую реальность. Именно так на свет появился плов с тушенкой, получивший название "плав". Интересно, что тушенку в СССР в большинстве производили именно для военных, поэтому в консерве действительно содержалось настоящее мясо.
Рыбный суп с консервами
Поскольку четверг в СССР называли "рыбным", именно в этот день в столовых можно было встретить довольно странные блюда, приготовленные из рыбы. Чаще подавали рыбный суп, в котором люди обычно обнаруживали головы, кости рыб, чешую и кожу. Иногда варили суп, используя не свежую рыбу, а консервы. Этот "отвар" имел довольно неприятный вкус.
Батон с маслом и сахаром
Обычным десертом жителей СССР считался кусок батона, смазанный сливочным маслом и щедро присыпанный сахаром. В то время разнообразные пирожные и торты были довольно дефицитными, а сладенького хотелось всегда, поэтому приходилось выходить из ситуации.
Суп из пельменей
Суп из пельменей в СССР считали полноценным блюдом. В подсоленную воду с добавлением перца горошком и лаврового листа вбрасывалась пачка пельменей. В результате получалось нечто похожее на бульон, но с довольно неприятным вкусом.
Уксусные салаты
Свежие овощи купить было довольно сложно. Тем не менее, люди хотели есть салаты без майонеза или сметаны. Именно таким образом появились винегрет и другие уксусные салаты. К ним добавляли консервированный горошек и соленый огурец, то есть продукты, которые в те времена легко приобрели.
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