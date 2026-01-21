Домашняя колбаса из индейки – удобный вариант для тех, кто готовит сам и хочет простой состав без лишних добавок. Она подходит для бутербродов, завтраков и ежедневного меню, хорошо хранится и легко готовится в духовке.

Идея приготовления вкусной домашней колбасы из индейки опубликована на странице фудблогера viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг. (индейка или индейка с курицей)

мясо, нарезанное кубиком – 500 г

мясо, перемолотое в фарш – 500 г

твердый сыр – 200 г (мелко нарезанный кубиком)

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

любимые специи – по желанию

вода – 200 мл.

коллагеновая оболочка – по необходимости

Способ приготовления:

1. Половину мяса нарежьте мелким кубиком, другую половину перемелите в фарш.

2. Соедините обе части в глубокой миске, добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок, специи и холодную воду.

3. Хорошо вымешайте массу до однородности и легкой тягучести, после чего добавьте нарезанный кубиком сыр и еще раз осторожно перемешайте.

4. По возможности накройте мясную смесь и оставьте в холодильнике на несколько часов или на ночь – так вкус будет более насыщенным.

5. Коллагеновую оболочку замочите в теплой воде примерно на 40 минут. Один конец завяжите ниткой. С помощью кондитерского мешка или подручных средств начините оболочку фаршем и завяжите второй конец.

6. Выложите колбасу в форму для запекания.

7. Сначала запекайте ее в духовке при температуре 90 °C в течение 1,5 часа.

8. Затем повысьте температуру до 130 °C и готовьте еще 30 минут.

9. В процессе приготовления прокалывайте оболочку тонкой иглой, если появляются воздушные пузырьки.

10. После запекания дайте колбасе немного остыть.

11. Подавайте сразу или храните в холодильнике или морозильной камере для дальнейшего использования.

