Нежирная домашняя колбаса из индейки: как приготовить
Домашняя колбаса из индейки – удобный вариант для тех, кто готовит сам и хочет простой состав без лишних добавок. Она подходит для бутербродов, завтраков и ежедневного меню, хорошо хранится и легко готовится в духовке.
Идея приготовления вкусной домашней колбасы из индейки опубликована на странице фудблогера viktoria radostnaya в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг. (индейка или индейка с курицей)
- мясо, нарезанное кубиком – 500 г
- мясо, перемолотое в фарш – 500 г
- твердый сыр – 200 г (мелко нарезанный кубиком)
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- любимые специи – по желанию
- вода – 200 мл.
- коллагеновая оболочка – по необходимости
Способ приготовления:
1. Половину мяса нарежьте мелким кубиком, другую половину перемелите в фарш.
2. Соедините обе части в глубокой миске, добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок, специи и холодную воду.
3. Хорошо вымешайте массу до однородности и легкой тягучести, после чего добавьте нарезанный кубиком сыр и еще раз осторожно перемешайте.
4. По возможности накройте мясную смесь и оставьте в холодильнике на несколько часов или на ночь – так вкус будет более насыщенным.
5. Коллагеновую оболочку замочите в теплой воде примерно на 40 минут. Один конец завяжите ниткой. С помощью кондитерского мешка или подручных средств начините оболочку фаршем и завяжите второй конец.
6. Выложите колбасу в форму для запекания.
7. Сначала запекайте ее в духовке при температуре 90 °C в течение 1,5 часа.
8. Затем повысьте температуру до 130 °C и готовьте еще 30 минут.
9. В процессе приготовления прокалывайте оболочку тонкой иглой, если появляются воздушные пузырьки.
10. После запекания дайте колбасе немного остыть.
11. Подавайте сразу или храните в холодильнике или морозильной камере для дальнейшего использования.
