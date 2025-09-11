Панакота – вкусный десерт, не требующий выпекания и длительной термической обработки. Главный ингредиент в этом десерте – желатин. Если придерживаться четких пропорций у вас получится нежная сливочная масса, а также кисло-сладкий ягодный соус.

Ингредиенты:

сливки от 33% – 450 мл.

молоко – 200 мл.

сахар – 70 г

желатин – 12 г

ванильный сахар – 1 ст.л.

кофейные зерна – 20 г

цедра 1 лайма

ягоды – 250 г

сахарная пудра – 1-2 ст.л.

лимонный или лаймовый сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Желатин смешать со 100 мл молока, отставить в сторону.

2. Смешать сливки, оставшееся молоко, ванильный сахар, сахар, добавить кофейные зерна и цедру лайма.

3. Перемешать и поставить на огонь ниже среднего.

4. Довести до кипения (но не кипятить), дать постоять 15 минут, затем процедить.

5. Желатин прогреть (можно короткими импульсами в микроволновой печи), перемешать до однородности, чтобы не было крупинок, влить в сливочную смесь и перемешать.

6. Разлить по стаканам или креманкам.

7. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

8. Ягоды с сахарной пудрой и лимонным соком взбить блендером или перетереть через сито. Можно сырым, можно несколько минут соус проварить.

9. Добавить соус в панакоту (примерно по 3 ст.л.). Украсить ягодами.

