Нежная домашняя панакота с ягодным соусом: как приготовить простой домашний десерт без выпекания
Панакота – вкусный десерт, не требующий выпекания и длительной термической обработки. Главный ингредиент в этом десерте – желатин. Если придерживаться четких пропорций у вас получится нежная сливочная масса, а также кисло-сладкий ягодный соус.
Идея приготовления вкусной панакоты с ягодным соусом опубликована на странице recepti dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- сливки от 33% – 450 мл.
- молоко – 200 мл.
- сахар – 70 г
- желатин – 12 г
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- кофейные зерна – 20 г
- цедра 1 лайма
- ягоды – 250 г
- сахарная пудра – 1-2 ст.л.
- лимонный или лаймовый сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Желатин смешать со 100 мл молока, отставить в сторону.
2. Смешать сливки, оставшееся молоко, ванильный сахар, сахар, добавить кофейные зерна и цедру лайма.
3. Перемешать и поставить на огонь ниже среднего.
4. Довести до кипения (но не кипятить), дать постоять 15 минут, затем процедить.
5. Желатин прогреть (можно короткими импульсами в микроволновой печи), перемешать до однородности, чтобы не было крупинок, влить в сливочную смесь и перемешать.
6. Разлить по стаканам или креманкам.
7. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
8. Ягоды с сахарной пудрой и лимонным соком взбить блендером или перетереть через сито. Можно сырым, можно несколько минут соус проварить.
9. Добавить соус в панакоту (примерно по 3 ст.л.). Украсить ягодами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: