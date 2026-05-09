Домашняя творожная запеканка с клубникой – один из тех десертов, которые легко приготовить даже после рабочего дня. Она получается нежной, кремовой и очень ароматной благодаря свежим ягодам и лимонной цедре. Такой десерт подходит и теплым, и хорошо охлажденным. Сделайте запеканку к чаю или на завтрак – ингредиенты для нее найдутся почти в каждом холодильнике.

Идея приготовления домашней клубничной запеканки опубликована на странице фудблогера pani hanni в Instagram.

Ингредиенты для основы:

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сметана – 140 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

кукурузный крахмал – 25 г

соль – щепотка

лимонная цедралимонный сок – 10 г

Ингредиенты для начинки:

клубника – 250 г

кукурузный крахмал – 10 г

сахарная пудра – 15 г

дополнительная клубника для декора – 100–150 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте творожную основу. Выложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, сметану, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, кукурузный крахмал, лимонный сок и цедру.

2. Перебейте массу блендером до гладкой кремовой консистенции.

3. Клубнику нарежьте небольшими кубиками. Отдельно смешайте крахмал с сахарной пудрой, после чего добавьте смесь к ягодам и осторожно перемешайте.

4. Это поможет клубнике сохранить форму во время выпекания и не пустить лишнюю жидкость.

5. Добавьте ягоды к творожной массе и еще раз аккуратно перемешайте лопаткой.

6. Переложите смесь в форму для выпекания. Сверху выложите дополнительные кусочки клубники для декора.

7. Выпекайте запеканку примерно 50-60 минут при температуре 170 градусов. Готовый десерт оставьте на несколько минут в форме, чтобы он немного остыл и стабилизировался.

