Нежная домашняя запеканка с клубникой: как приготовить вкусный десерт к чаю
Домашняя творожная запеканка с клубникой – один из тех десертов, которые легко приготовить даже после рабочего дня. Она получается нежной, кремовой и очень ароматной благодаря свежим ягодам и лимонной цедре. Такой десерт подходит и теплым, и хорошо охлажденным. Сделайте запеканку к чаю или на завтрак – ингредиенты для нее найдутся почти в каждом холодильнике.
Идея приготовления домашней клубничной запеканки опубликована на странице фудблогера pani hanni в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- творог – 500 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 140 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- кукурузный крахмал – 25 г
- соль – щепотка
- лимонная цедралимонный сок – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- клубника – 250 г
- кукурузный крахмал – 10 г
- сахарная пудра – 15 г
- дополнительная клубника для декора – 100–150 г
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте творожную основу. Выложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, сметану, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, кукурузный крахмал, лимонный сок и цедру.
2. Перебейте массу блендером до гладкой кремовой консистенции.
3. Клубнику нарежьте небольшими кубиками. Отдельно смешайте крахмал с сахарной пудрой, после чего добавьте смесь к ягодам и осторожно перемешайте.
4. Это поможет клубнике сохранить форму во время выпекания и не пустить лишнюю жидкость.
5. Добавьте ягоды к творожной массе и еще раз аккуратно перемешайте лопаткой.
6. Переложите смесь в форму для выпекания. Сверху выложите дополнительные кусочки клубники для декора.
7. Выпекайте запеканку примерно 50-60 минут при температуре 170 градусов. Готовый десерт оставьте на несколько минут в форме, чтобы он немного остыл и стабилизировался.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: