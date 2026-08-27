Нежная йогуртовая запеканка за 2 минуты: отлично держит форму

Эту запеканку можно приготовить буквально за несколько минут, ведь все ингредиенты достаточно просто смешать. Она получается нежной внутри, но после остывания хорошо держит форму. Для вкуса можно добавить любые ягоды, а особенно удачно сюда подходит кислуватая вишня.

Идея приготовления нежной йогуртовой запеканки на завтрак опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

йогурт 10% – 300 г

яйца – 2 шт.

кукурузный крахмал – 20 г

ваниль – по вкусу

сахар или подсластитель – по вкусу

ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте йогурт и яйца. Добавьте ваниль и сахар или подсластитель. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.

2. Всыпьте кукурузный крахмал и ещё раз хорошо перемешайте, чтобы в массе не осталось комочков. Тесто для этой запеканки получается довольно жидким, поэтому дополнительно взбивать его миксером не нужно.

3. Добавьте ягоды. Если используете вишни, предварительно удалите косточки. Крупные ягоды можно разрезать на несколько частей. Часть ягод также можно оставить для украшения готовой запеканки.

4. Застелите форму для выпечки пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте йогуртовую массу и распределите ее равномерно.

5. Поставьте запеканку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Готовый десерт должен подняться по краям и оставаться нежным внутри.

6. После выпечки не спешите нарезать запеканку, пока она горячая. Дайте ей остыть, а затем поставьте в холодильник. После остывания она станет плотнее и будет лучше держать форму.

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