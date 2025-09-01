Нежная кабачковая намазка с чесноком и плавленым сыром: готовится 15 минут
Из кабачков можно приготовить не только консервацию и рагу, но и очень вкусную и нежную намазку. Добавьте чеснок, а также много плавленого сыра – все это вместе с овощем нужно просто протушить на сковородке до нежной консиситенции.
Идея приготовления элементарной намазки из кабачков опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик (крупный)
- плавленый сыр – 2 шт.
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать на кубики.
2. Посолить и отжать.
3. Лук нарезать кубиками.
4. Поджарить на растительном масле до золотистости.
5. Добавить к луку тертую на мелкой терке морковь и жарить еще 2 минуты.
6. Отжать от жидкости кабачки и добавить к овощам, под крышкой.
7. Готовить до мягкости.
8. Натереть чеснок и добавить тертый плавленый сыр.
9. Перемешать и добавить специи.
10. Подождать, пока растает сыр, и можно подавать.
