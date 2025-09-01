Из кабачков можно приготовить не только консервацию и рагу, но и очень вкусную и нежную намазку. Добавьте чеснок, а также много плавленого сыра – все это вместе с овощем нужно просто протушить на сковородке до нежной консиситенции.

Идея приготовления элементарной намазки из кабачков опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик (крупный)

плавленый сыр – 2 шт.

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать на кубики.

2. Посолить и отжать.

3. Лук нарезать кубиками.

4. Поджарить на растительном масле до золотистости.

5. Добавить к луку тертую на мелкой терке морковь и жарить еще 2 минуты.

6. Отжать от жидкости кабачки и добавить к овощам, под крышкой.

7. Готовить до мягкости.

8. Натереть чеснок и добавить тертый плавленый сыр.

9. Перемешать и добавить специи.

10. Подождать, пока растает сыр, и можно подавать.

