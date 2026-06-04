Нежная курица с овощами в сливочном соусе: можно очень вкусно приготовить на обед
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Когда нужно быстро приготовить сытный и вкусный обед, на помощь приходят простые блюда из куриного филе и сезонных овощей. Курица в сливочном соусе с кабачками и помидорами получается нежной, сочной и очень ароматной. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а весь процесс занимает минимум времени. Такое блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром или может подаваться самостоятельно.
Идея приготовления сочной курицы с овощами на обед опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300-400 г
- кабачок – 1 средний
- помидор – 1 большой
- сметана 20% – 4 ст. л.
- масло – 1-2 ст. л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с маслом и обжаривайте мясо примерно 7-10 минут до легкой золотистой корочки.
2. Кабачок нарежьте кубиками среднего размера и добавьте к курице. Перемешайте и готовьте еще 5-7 минут, периодически помешивая.
3. Помидор нарежьте кубиками, переложите в сковородку к остальным ингредиентам и тушите несколько минут, пока овощи станут мягче.
4. Добавьте сметану, соль, перец, паприку и другие специи по своему вкусу. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите еще около 3 минут.
5. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень и еще раз перемешайте.
6. Готовую курицу с овощами в сливочном соусе подавайте горячей. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, булгуром или свежими овощами.
7. Благодаря простому набору продуктов и быстрому способу приготовления этот рецепт легко станет одним из любимых в ежедневном домашнем меню.
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