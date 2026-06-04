Когда нужно быстро приготовить сытный и вкусный обед, на помощь приходят простые блюда из куриного филе и сезонных овощей. Курица в сливочном соусе с кабачками и помидорами получается нежной, сочной и очень ароматной. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а весь процесс занимает минимум времени. Такое блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром или может подаваться самостоятельно.

Идея приготовления сочной курицы с овощами на обед опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300-400 г

кабачок – 1 средний

помидор – 1 большой

сметана 20% – 4 ст. л.

масло – 1-2 ст. л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с маслом и обжаривайте мясо примерно 7-10 минут до легкой золотистой корочки.

2. Кабачок нарежьте кубиками среднего размера и добавьте к курице. Перемешайте и готовьте еще 5-7 минут, периодически помешивая.

3. Помидор нарежьте кубиками, переложите в сковородку к остальным ингредиентам и тушите несколько минут, пока овощи станут мягче.

4. Добавьте сметану, соль, перец, паприку и другие специи по своему вкусу. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите еще около 3 минут.

5. В конце приготовления добавьте измельченную свежую зелень и еще раз перемешайте.

6. Готовую курицу с овощами в сливочном соусе подавайте горячей. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, булгуром или свежими овощами.

7. Благодаря простому набору продуктов и быстрому способу приготовления этот рецепт легко станет одним из любимых в ежедневном домашнем меню.

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