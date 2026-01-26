Нежная курица в грибном соусе: какую часть выбрать, чтобы мясо не было сухим
Для того, чтобы курица на сковородке не получилась сухой, важно выбрать правильную часть. На этот случай отлично подходит филе бедра. Очень вкусно протушить все в грибном соусе, который придаст особую сочность.
Идея приготовления сочного куриного филе бедра на скоовридке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе бедра – 600 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- сливочное масло – 10 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- шампиньоны – 8-10 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- молотый перец щепотка
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- мука – 2 ст.л.
- сливки от 20 % – 150 мл.
Способ приготовления:
1. На сковороду добавить растительное и сливочное масло.
2. Выложить куриное филе, предварительно сделав надрезы в виде решетки.
3. Обжарить на сильном огне по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
4. Убрать мясо со сковороды.
5. На этой же сковороде обжарить измельченные лук, чеснок и грибы.
6. Добавить соль, перец и сушеный чеснок.
7. Когда овощи подрумянятся, всыпать муку, быстро перемешать и влить сливки.
8. Уменьшить огонь до минимума, вернуть мясо в соус.
9. Накрыть крышкой и тушить 5 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: