Для того, чтобы курица на сковородке не получилась сухой, важно выбрать правильную часть. На этот случай отлично подходит филе бедра. Очень вкусно протушить все в грибном соусе, который придаст особую сочность.

Идея приготовления сочного куриного филе бедра на скоовридке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе бедра – 600 г

растительное масло – 1 ст.л.

сливочное масло – 10 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

шампиньоны – 8-10 шт.

соль – 0,5 ч.л.

молотый перец щепотка

сушеный чеснок – 1 ч.л.

мука – 2 ст.л.

сливки от 20 % – 150 мл.

Способ приготовления:

1. На сковороду добавить растительное и сливочное масло.

2. Выложить куриное филе, предварительно сделав надрезы в виде решетки.

3. Обжарить на сильном огне по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

4. Убрать мясо со сковороды.

5. На этой же сковороде обжарить измельченные лук, чеснок и грибы.

6. Добавить соль, перец и сушеный чеснок.

7. Когда овощи подрумянятся, всыпать муку, быстро перемешать и влить сливки.

8. Уменьшить огонь до минимума, вернуть мясо в соус.

9. Накрыть крышкой и тушить 5 минут.

