Нежная рваная говядина к картофельному пюре: как вкусно приготовить мясо на ужин
Вместо привычных котлет к картофельному пюре можно приготовить вкусную рваную говядину. Такое мясо получается нежирное и очень сочное. Идеальный вариант для ужина.
Идея приготовления сочной рваной говядины на ужин опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина (лопатка/шея) – 1-1,2 кг. одним куском
- лук – 2-3 шт.
- чеснок – 5-6 зубчиков
- соевый соус – 3-4 ст.л.
- мед — 1,5-2 ст.л.
- копченая паприка – 1-1,5 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- соль – по необходимости
- масло – 1 ст.л.
- любимые специи – по желанию
Способ приготовления:
1. В миске смешать соевый соус, мед, масло, копченую паприку, черный перец и любимые специи.
2. Соль добавляйте только по вкусу – соевый соус уже соленый.
3. Говядину обсушить бумажным полотенцем и очень хорошо смазать маринадом со всех сторон.
4. В форму для запекания выложить нарезанный полукольцами лук и целые или слегка раздавленные зубчики чеснока.
5. Положить сверху мясо. Остатки маринада вылить в форму.
6. Накрыть форму фольгой или крышкой.
7. Запекаем при температуре 160 градусов 3,5-4 часа.
8. Достать форму, снять фольгу, вилками поразрывать мясо прямо в форме.
9. Перемешать с луком и соком.
10. По желанию можно поставить в духовку еще на 10–15 минут без накрытия, чтобы немного подрумянилось.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: