Вместо привычных котлет к картофельному пюре можно приготовить вкусную рваную говядину. Такое мясо получается нежирное и очень сочное. Идеальный вариант для ужина.

Идея приготовления сочной рваной говядины на ужин опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

говядина (лопатка/шея) – 1-1,2 кг. одним куском

лук – 2-3 шт.

чеснок – 5-6 зубчиков

соевый соус – 3-4 ст.л.

мед — 1,5-2 ст.л.

копченая паприка – 1-1,5 ч.л.

черный перец – по вкусу

соль – по необходимости

масло – 1 ст.л.

любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. В миске смешать соевый соус, мед, масло, копченую паприку, черный перец и любимые специи.

2. Соль добавляйте только по вкусу – соевый соус уже соленый.

3. Говядину обсушить бумажным полотенцем и очень хорошо смазать маринадом со всех сторон.

4. В форму для запекания выложить нарезанный полукольцами лук и целые или слегка раздавленные зубчики чеснока.

5. Положить сверху мясо. Остатки маринада вылить в форму.

6. Накрыть форму фольгой или крышкой.

7. Запекаем при температуре 160 градусов 3,5-4 часа.

8. Достать форму, снять фольгу, вилками поразрывать мясо прямо в форме.

9. Перемешать с луком и соком.

10. По желанию можно поставить в духовку еще на 10–15 минут без накрытия, чтобы немного подрумянилось.

