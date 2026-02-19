Телятина – очень нежное и скоовитое мясо. Его вкусно подать к картофельному пюре, или к другому любимому гарниру. Можно сделать рваную телятину в духовке – блюдо будет просто таять во рту.

Идея приготовления нежной рваной телятины опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

телятина – 800 г

кетчуп – 150 г

соль – 1,5 ч.л.

чеснок – 4 зубчика

копченая паприка – 1 ч.л.

лук – 2 шт.

вода – 1,5-2 стакана

Способ приготовления:

1. Для маринада: к кетчупу добавить соль, копченую папирику, чеснок.

2. Все хорошо перемешать.

3. В глубокую форму выложить лук, затем кусочек мяса, смазать маринадом со всех сторон.

4. По возможности оставить на 30 минут.

5. Добавить воды.

6. Накрыть фольгой.

7. Поставить в духовку на 2-2,5 часа при температуре 160 градусов.

8. Разобрать мясо на волокна.

