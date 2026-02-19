Все рецепты
Нежная рваная телятина к картофелю: как приготовить
Телятина – очень нежное и скоовитое мясо. Его вкусно подать к картофельному пюре, или к другому любимому гарниру. Можно сделать рваную телятину в духовке – блюдо будет просто таять во рту.
Идея приготовления нежной рваной телятины опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- телятина – 800 г
- кетчуп – 150 г
- соль – 1,5 ч.л.
- чеснок – 4 зубчика
- копченая паприка – 1 ч.л.
- лук – 2 шт.
- вода – 1,5-2 стакана
Способ приготовления:
1. Для маринада: к кетчупу добавить соль, копченую папирику, чеснок.
2. Все хорошо перемешать.
3. В глубокую форму выложить лук, затем кусочек мяса, смазать маринадом со всех сторон.
4. По возможности оставить на 30 минут.
5. Добавить воды.
6. Накрыть фольгой.
7. Поставить в духовку на 2-2,5 часа при температуре 160 градусов.
8. Разобрать мясо на волокна.
