Нежная шарлотка, которая просто тает во рту: как приготовить
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Шарлотка по-прежнему остается одним из самых популярных домашних пирогов, ведь для её приготовления нужны доступные ингредиенты и минимум времени. Выпечка получается особенно нежной, если добавить в тесто творог. Такой пирог отличается мягкой текстурой, приятным яблочным ароматом и прекрасно вкусен как в теплом виде, так и после остывания. Это удачный вариант для семейного чаепития или быстрого домашнего десерта. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, поэтому справиться с ним сможет даже новичок.
Идея приготовления нежной домашней шарлотки с яблоками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- мягкий творог 5% – 200 г
- яблоки – 200 г
- мука – 50 г
- куриные яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- сахар или подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, муку, разрыхлитель и сахар или подсластитель.
2. Перемешайте до однородной консистенции без комочков.
3. Яблоки помойте, по желанию очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками.
4. Добавьте подготовленные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы они равномерно распределились по всей массе. Форму для выпечки слегка смажьте маслом или застелите пергаментом.
5. Переложите в нее тесто и разровняйте поверхность.
6. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30–35 минут.
7. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна оставаться сухой.
8. Достаньте пирог из духовки, дайте ему немного остыть и подавайте к столу.
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