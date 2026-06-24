Шарлотка по-прежнему остается одним из самых популярных домашних пирогов, ведь для её приготовления нужны доступные ингредиенты и минимум времени. Выпечка получается особенно нежной, если добавить в тесто творог. Такой пирог отличается мягкой текстурой, приятным яблочным ароматом и прекрасно вкусен как в теплом виде, так и после остывания. Это удачный вариант для семейного чаепития или быстрого домашнего десерта. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, поэтому справиться с ним сможет даже новичок.

Идея приготовления нежной домашней шарлотки с яблоками опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

мягкий творог 5% – 200 г

яблоки – 200 г

мука – 50 г

куриные яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

сахар или подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте творог, яйца, муку, разрыхлитель и сахар или подсластитель.

2. Перемешайте до однородной консистенции без комочков.

3. Яблоки помойте, по желанию очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками.

4. Добавьте подготовленные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте, чтобы они равномерно распределились по всей массе. Форму для выпечки слегка смажьте маслом или застелите пергаментом.

5. Переложите в нее тесто и разровняйте поверхность.

6. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30–35 минут.

7. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна оставаться сухой.

8. Достаньте пирог из духовки, дайте ему немного остыть и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: