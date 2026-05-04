Творожная запеканка – простое домашнее блюдо, которое знакомо многим еще с детства. Оно получается нежным, мягким и имеет приятный сладкий вкус. Такой десерт легко приготовить из доступных ингредиентов. Его можно подать на завтрак или как легкий перекус. Достаточно соблюсти несколько простых шагов.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 500 г

манная крупа – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

яйца – 3 шт.

сахар – 90-100 г

сливочное масло – 50 г

ванильный сахар или ваниль – 10 г

изюм – 50 г (по желанию)

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 15-20 минут. Это поможет сделать текстуру запеканки более нежной.

2. Подготовьте творог: перетрите его через сито или перебейте блендером, чтобы масса стала однородной без комочков.

3. Добавьте к творогу яйца, сахар, ваниль, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Введите подготовленную манку со сметаной и, по желанию, добавьте изюм. Снова перемешайте массу.

5. Смажьте форму сливочным маслом, выложите сырную основу и разровняйте поверхность.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте запеканку примерно 35-45 минут до румяной корочки.

