Нежная творожная запеканка с бананами: добавьте манную крупу вместо муки

Творожная запеканка с бананами – простой вариант домашнего десерта, который легко приготовить из доступных продуктов. Вместо муки в этом рецепте используется манная крупа, а бананы придают блюду приятную сладость. Запеканка получается нежной, ароматной и имеет красивый двухслойный вид. Такой десерт хорошо подойдет для домашнего чаепития.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для бананового слоя:

бананы – 3 шт.

яйца – 2 шт.

сахар – 1-2 ст.л. по желанию

манная крупа – 2 ст.л.

какао – 2 ст.л.

Для творожного слоя:

творог – 370 г

яйца – 2-3 шт.

манная крупа – 1-2 ст.л.

сахар – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить банановую основу. Для этого очистите бананы, нарежьте их кусочками и переложите в чашу блендера.

2. Добавьте яйца, какао, манную крупу и сахар, если хотите сделать десерт слаще. Взбейте все до однородной массы без комочков.

3. Готовую шоколадно-банановую смесь перелейте в форму для запекания и разровняйте. Форму лучше заранее застелить пергаментом или слегка смазать.

4. Затем приготовьте творожный слой. Смешайте творог с яйцами, сахаром и манкой. Взбейте массу блендером до кремообразной консистенции.

5. Если творог очень сухой, можно добавить немного сметаны или молока. В таком случае манки понадобится меньше, ведь творожная масса должна оставаться достаточно мягкой.

6. Аккуратно выложите творожную массу поверх бананового слоя. Распределите её по всей поверхности. По желанию проведите по запеканке шпажкой или зубочисткой, чтобы создать простой мраморный узор.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Время выпечки может немного отличаться в зависимости от формы и особенностей духовки.

8. Готовую творожную запеканку достаньте и дайте ей остыть в течение нескольких минут. После этого её можно нарезать порционными кусочками и подавать к чаю. Благодаря сочетанию бананового и творожного слоёв десерт получается не только вкусным, но и очень аппетитным на вид.

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