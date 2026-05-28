Творожная запеканка с маком – один из самых простых вариантов домашнего завтрака, который получается нежным, ароматным и очень сытным. Благодаря сочетанию творога и маковой начинки десерт имеет приятную текстуру и насыщенный вкус. Такая запеканка хорошо подходит как теплой, так и после охлаждения. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне. Рецепт подойдет для тех, кто хочет быстро сделать домашнюю выпечку без сложных этапов.

Ингредиенты:

творог – 600 г

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ст.л.

манка – 1 ст.л.

сахар – 3-4 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

маковая начинка – 200 г

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, сметану, обычный и ванильный сахар.

2. Взбейте все блендером до однородной нежной массы без комочков.

3. Всыпьте манку и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте массу на несколько минут, чтобы манка немного набухла.

4. Форму для выпекания слегка смажьте маслом. Вылейте часть творожной массы, сверху равномерно распределите маковую начинку, а затем накройте оставшейся творожной смесью.

5. Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте запеканку примерно 50 минут до легкой золотистой корочки.

6. Перед подачей дайте запеканке немного остыть, чтобы она лучше держала форму.

7. По желанию подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами.

