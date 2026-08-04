Домашняя творожная запеканка всегда остается одним из самых удачных десертов для всей семьи. Особенно вкусной она получается в сезон сочных персиков, которые придают ей нежность и естественную сладость. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а сам процесс не займет много времени. Такой десерт одинаково хорош как в тёплом виде, так и после остывания.

Идея приготовления нежной творожной запеканки опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сахар – 5 ст.л.

манная крупа – 3 ст.л.

сметана или греческий йогурт – 3-4 ст.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – щепотка

персики – 5 шт.

голубика – для украшения.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выложите творог, добавьте яйца, сахар, манную крупу, сметану или греческий йогурт, щепотку соли и ванильный сахар. С помощью блендера взбейте все ингредиенты до гладкой однородной массы без комочков.

2. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их в творожную массу и аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы кусочки фруктов равномерно распределились.

3. При необходимости смажьте форму для выпечки сливочным маслом или выстелите пергаментом. Переложите в нее творожную массу и разровняйте поверхность.

4. Сверху украсьте запеканку свежей голубикой. Во время выпекания ягоды сохранят свою форму и сделают десерт еще более аппетитным.

5. Разогрейте духовку до 170 градусов и запекайте запеканку 40-50 минут до появления золотистой корочки. После приготовления дайте ей немного остыть в форме, чтобы она лучше держала форму при нарезке.

6. Подавать творожную запеканку можно как теплой, так и полностью охлажденной. По желанию ее легко дополнить медом, ягодным соусом или сахарной пудрой.

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