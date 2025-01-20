Нежная закуска из сливочного масла с цедрой лимона: готовится одну минуту

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
855
Что приготовить из масла

Очень часто сливочное масло является неотъемлимым продуктом при приготовлении пирогов, печенья. Но, стоит отметить, что из масла можно готовить и вкусные закуски и даже масло из молока.

Видео дня
Сливочное масло

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сливочного масла, с тертой цедрой лимона.

Что приготовить из сливочного масла

Ингредиенты:

  • Масло 82% (мягкое) – 180 г
  • Сливки (30% и более) – 60 мл
  • Цедра одного лимона
  • Соль

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешиваем мягкое масло, соль и сливки ложкой в течение одной минуты.

Масло со сливками

2. Добавляем лимонную цедру, размешиваем. После этого сбиваем миксером на низких оборотах в течение 3 минут, пока масло не станет нежным и воздушным.

Цедра лимона

При желании можно добавить дополнительные ингредиенты для интересных вкусовых вариаций!

Готовое масло

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукциярецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты