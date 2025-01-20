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Нежная закуска из сливочного масла с цедрой лимона: готовится одну минуту
Очень часто сливочное масло является неотъемлимым продуктом при приготовлении пирогов, печенья. Но, стоит отметить, что из масла можно готовить и вкусные закуски и даже масло из молока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сливочного масла, с тертой цедрой лимона.
Ингредиенты:
- Масло 82% (мягкое) – 180 г
- Сливки (30% и более) – 60 мл
- Цедра одного лимона
- Соль
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешиваем мягкое масло, соль и сливки ложкой в течение одной минуты.
2. Добавляем лимонную цедру, размешиваем. После этого сбиваем миксером на низких оборотах в течение 3 минут, пока масло не станет нежным и воздушным.
При желании можно добавить дополнительные ингредиенты для интересных вкусовых вариаций!
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