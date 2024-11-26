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Нежнейший салат из свеклы для новогоднего стола: что добавить для пикантности
Салаты – обязательная часть рациона каждого человека. Их можно приготовить чуть ли не из всех находящихся под рукой продуктов, создав настоящий кулинарный шедевр.
Вот, например, фудблогер с ником cook_with_me_at_home в Instagram рассказала, как она готовит нежнейший салат из свеклы. У него пикантный вкус и красивый вид. А еще он отлично подойдет к новогоднему столу.
Ингредиенты
- Свекла отварная – 350 г
- Яйца – 3 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Майонез – 2-3 ст. л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Свеклу и яйца отвариваем и оставляем до полного охлаждения.
2. Все составляющие салата натираем на крупной терке.
3. Добавляем специи и чеснок по вкусу.
4. Добавляем майонез, тщательно перемешиваем и подаем на стол.
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