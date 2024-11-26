Салаты – обязательная часть рациона каждого человека. Их можно приготовить чуть ли не из всех находящихся под рукой продуктов, создав настоящий кулинарный шедевр.

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Вот, например, фудблогер с ником cook_with_me_at_home в Instagram рассказала, как она готовит нежнейший салат из свеклы. У него пикантный вкус и красивый вид. А еще он отлично подойдет к новогоднему столу.

Ингредиенты

Свекла отварная – 350 г

Яйца – 3 шт.

Сыр твердый – 100 г

Чеснок – 3 зубчика

Майонез – 2-3 ст. л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Свеклу и яйца отвариваем и оставляем до полного охлаждения.

2. Все составляющие салата натираем на крупной терке.

3. Добавляем специи и чеснок по вкусу.

4. Добавляем майонез, тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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