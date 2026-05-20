Нежное куриное филе с овощами в сливках: как приготовить
Куриное филе с овощами в сливочном соусе – простое блюдо, которое прекрасно подойдет для быстрого ужина или обеда. Мясо получается нежным и сочным, а сливки добавляют блюду мягкого вкуса и приятной текстуры. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и всего несколько минут активной работы на кухне. Такой рецепт легко сочетается с рисом, картофелем или пастой.
Идея приготовления сочного куриного филе с овощами в сливках опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- лук – 1 шт.
- овощная смесь – 200 г
- шпинат – по желанию
- сливки – 200 мл.
- вода – 70 мл.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.
2. Лук нарежьте полукольцами или кубиком и добавьте к курице.
3. Через несколько минут выложите овощи и, по желанию, шпинат. Готовьте все вместе еще 3-4 минуты, периодически помешивая.
4. Добавьте соль, перец и любимые специи. После этого влейте сливки и немного воды, хорошо перемешайте.
5. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо примерно 10 минут на небольшом огне. За это время курица станет очень нежной, а соус немного загустеет.
6. Подавайте куриное филе горячим вместе с гарниром или свежими овощами. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для ежедневного меню.
