Нежное куриное филе с овощами в сливках: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
165
Куриное филе с овощами в сливочном соусе – простое блюдо, которое прекрасно подойдет для быстрого ужина или обеда. Мясо получается нежным и сочным, а сливки добавляют блюду мягкого вкуса и приятной текстуры. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты и всего несколько минут активной работы на кухне. Такой рецепт легко сочетается с рисом, картофелем или пастой.

Идея приготовления сочного куриного филе с овощами в сливках опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • овощная смесь – 200 г
  • шпинат – по желанию
  • сливки – 200 мл.
  • вода – 70 мл.
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.

2. Лук нарежьте полукольцами или кубиком и добавьте к курице.

3. Через несколько минут выложите овощи и, по желанию, шпинат. Готовьте все вместе еще 3-4 минуты, периодически помешивая.

4. Добавьте соль, перец и любимые специи. После этого влейте сливки и немного воды, хорошо перемешайте.

5. Накройте сковороду крышкой и тушите блюдо примерно 10 минут на небольшом огне. За это время курица станет очень нежной, а соус немного загустеет.

6. Подавайте куриное филе горячим вместе с гарниром или свежими овощами. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для ежедневного меню.

