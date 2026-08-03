Домашние блины по-прежнему остаются одним из самых любимых десертов, который легко приготовить из доступных продуктов. Если добавить сочную вишню и нежный сметанный крем, привычное блюдо обретет совершенно новый вкус. Такой десерт прекрасно подойдет для семейного чаепития, выходного дня или праздничного стола. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а результат получается нежным, ароматным и очень аппетитным.

Идея приготовления нежных блинчиков с вишней опубликована на странице irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

горячее молоко – 450-500 мл.

пшеничная мука – 160 г

растопленное сливочное масло – 40 г (по желанию можно заменить растительным маслом)

консервированная вишня – по вкусу.

Для сметанного крема:

сметана – 350 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Слегка взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте половину просеянной муки и перемешайте до густой консистенции. Именно этот способ помогает получить гладкое тесто без комочков.

2. Влейте примерно треть горячего молока и хорошо перемешайте. После этого всыпьте оставшуюся муку и постепенно добавляйте молоко, каждый раз тщательно вымешивая массу до однородного состояния.

3. В конце влейте растопленное сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте тесто. Оно должно быть жидким, гладким и легко растекаться по сковороде.

4. Хорошо разогрейте сковороду и выпекайте тонкие блины с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки. Готовые блины сложите стопкой, чтобы они остались мягкими.

5. На каждый блин выложите ряд консервированных вишен и аккуратно сверните рулетом.

6. Для крема смешайте сметану с сахаром и взбейте до однородной консистенции. В форму или на большую тарелку выложите слой блинчиков, полейте частью крема, после чего повторяйте слои до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

7. Готовый десерт по желанию украсьте тертым шоколадом или посыпьте какао. Перед подачей оставьте его на некоторое время в холодильнике, чтобы блины хорошо пропитались сметанным кремом и стали ещё нежнее.

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