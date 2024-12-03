Нежные и рыхлые имбирно-медовые пряники: легкий и вкусный рецепт
Пряники – это традиционное рождественское и новогоднее блюдо, которое обязательно должно присутствовать на праздничном столе. Это необыкновенно вкусный и красивый десерт, придающий отличное настроение.
Как приготовить имбирно-медовые пряники так, чтобы получились рыхлые и нежные, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. А выбрав для них хорошую форму, можно быть уверенным, что пряники точно понравятся всем.
Ингредиенты
- Мед – 6 ст.л.
- Сахар – 4 ст.л.
- Мускатный орех – 2 ч.л.
- Имбирь – 2 ч.л.
- Корица – 2 ч.л.
- Ванилин – 1 ч.л.
- Сливочное масло мягкое – 140 гр
- Мука – 480 гр
- Сода – 1,5 ч.л.
- Яйца – 2 шт
Ингредиенты для глазури
- Белок – 1 шт
- Сахарная пудра – 1 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. В сотейнике смешать мед, сахар, ванилин и специи. Поставить на огонь. Перемешать и довести до кипения.
2. Снять с огня и перелить массу в глубокую тарелку. Всыпать соду. Отлично перемешать.
3. Добавить кубики мягкого сливочного масла. Перемешать.
4. Добавляем яйца в теплую, а не горячую массу, чтобы они не свернулись.
5. Постепенно всыпаем муку и замешиваем мягкое тесто. Заворачиваем в пищевую и ставим в холодильник на 30-40 минут.
6. Достаем тесто и раскатываем пласт 3-4 мм толщиной, с помощью формочек делаем фигурные пряники.
7. Выпекаем 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
8. Готовим глазурь. Взбиваем все ингредиенты до однородности и переводим в кондитерский мешок.
9. Украшаем пряники.
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