Тефтели – это необыкновенно вкусное и легкое в приготовлении основное блюдо, которое нравится всем, без исключения. Они практически мгновенно исчезают со стола, а на лицах людей, которым удалось их отведать, появляется искренняя улыбка.

Видео дня

Как приготовить тефтели так, чтобы родные постоянно просили добавки, точно знает кулинар Лиза Глинская. В Instagram она представила подробный рецепт и точные пропорции блюда.

Ингредиенты

Фарш говяжий – 500 гр

Рис – 150 гр + 350 мл воды

Лук – 3 шт

Соль

Перец

Масло

Манная крупа – 50 гр

Ингредиенты для заливки

Томаты в вс – 300 гр

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Соль

Вода

Сахар

Способ приготовления

1.Готовим тефтели. Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут при слабой температуре с закрытой крышкой. После того, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.

2. Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.

3. Обжарьте лук на масле, он должен слегка подрумяниться.

4. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.

5. Сформуйте тефтели, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

6. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.

7. Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.

8. Добавьте помидоры в соке и перемешайте.

9. Вылейте половину заливки на дно кастрюли и равномерно распределите ее. Поверх выложите обжаренные тефтели.

10. Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.

11. Накройте крышкой кастрюлю и готовьте тефтели 15-20 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты тефтелей: