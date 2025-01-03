Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить

Тефтели – это необыкновенно вкусное и легкое в приготовлении основное блюдо, которое нравится всем, без исключения. Они практически мгновенно исчезают со стола, а на лицах людей, которым удалось их отведать, появляется искренняя улыбка.

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Как приготовить тефтели так, чтобы родные постоянно просили добавки, точно знает кулинар Лиза Глинская. В Instagram она представила подробный рецепт и точные пропорции блюда.

Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить

Ингредиенты

  • Фарш говяжий – 500 гр
  • Рис – 150 гр + 350 мл воды
  • Лук – 3 шт
  • Соль
  • Перец
  • Масло
  • Манная крупа – 50 гр

Ингредиенты для заливки

  • Томаты в вс – 300 гр
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 2 шт
  • Соль
  • Вода
  • Сахар

Способ приготовления

1.Готовим тефтели. Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут при слабой температуре с закрытой крышкой. После того, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.

2. Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.

3. Обжарьте лук на масле, он должен слегка подрумяниться.

Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить

4. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.

5. Сформуйте тефтели, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

6. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.

7. Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.

8. Добавьте помидоры в соке и перемешайте.

Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить

9. Вылейте половину заливки на дно кастрюли и равномерно распределите ее. Поверх выложите обжаренные тефтели.

10. Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.

Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить

11. Накройте крышкой кастрюлю и готовьте тефтели 15-20 минут.

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РецептымясоЛиза Глинская

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