Нежные тефтели с соусом: из какого мяса лучше приготовить
Тефтели – это необыкновенно вкусное и легкое в приготовлении основное блюдо, которое нравится всем, без исключения. Они практически мгновенно исчезают со стола, а на лицах людей, которым удалось их отведать, появляется искренняя улыбка.
Как приготовить тефтели так, чтобы родные постоянно просили добавки, точно знает кулинар Лиза Глинская. В Instagram она представила подробный рецепт и точные пропорции блюда.
Ингредиенты
- Фарш говяжий – 500 гр
- Рис – 150 гр + 350 мл воды
- Лук – 3 шт
- Соль
- Перец
- Масло
- Манная крупа – 50 гр
Ингредиенты для заливки
- Томаты в вс – 300 гр
- Морковь – 2 шт
- Лук – 2 шт
- Соль
- Вода
- Сахар
Способ приготовления
1.Готовим тефтели. Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут при слабой температуре с закрытой крышкой. После того, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.
2. Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.
3. Обжарьте лук на масле, он должен слегка подрумяниться.
4. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.
5. Сформуйте тефтели, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
6. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.
7. Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.
8. Добавьте помидоры в соке и перемешайте.
9. Вылейте половину заливки на дно кастрюли и равномерно распределите ее. Поверх выложите обжаренные тефтели.
10. Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.
11. Накройте крышкой кастрюлю и готовьте тефтели 15-20 минут.
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