Действительно удачные по текстуре и вкусу сырники получается приготовить далеко не всегда. Для таких изделий очень важно придерживаться четких пропорций – именно тогда сырники не распадутся и не будут гореть.

Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

творог (зернистый, сухой) – 350 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л. (или по вкусу)

ванильный сахар – щепотка

соль – щепотка

мука – 2 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

масло – для смазывания для смазывания

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выложить творог, яйцо, сахар, ваниль и соль.

2. Взбить погружным блендером до однородной массы.

3. Добавить просеянную муку и крахмал.

4. Перемешать лопаткой.

5. Поверхность слегка припылить мукой, сформировать сырники.

6. Для идеальной формы: с помощью ножа сформировать или накрыть сырник стаканом и прокрутить.

7. Корзину аэрогриля слегка смазать маслом, выложить сырники, чтобы между ними было расстояние.

8. Сверху едва смазать маслом (кисточкой или спреем).

9. Выпекать сначала 8-9 минут при температуре 180°C, а затем еще 5-7 минут до золотистой корочки

10. Для подачи используйте сметану и малину, проваренную с сахаром. Можно загустить малину крахмалом.

