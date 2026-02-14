Нежные внутри и золотистые сверху: как приготовить идеальные домашние сырники
Действительно удачные по текстуре и вкусу сырники получается приготовить далеко не всегда. Для таких изделий очень важно придерживаться четких пропорций – именно тогда сырники не распадутся и не будут гореть.
Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- творог (зернистый, сухой) – 350 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л. (или по вкусу)
- ванильный сахар – щепотка
- соль – щепотка
- мука – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- масло – для смазывания для смазывания
Способ приготовления:
1. В глубокую миску выложить творог, яйцо, сахар, ваниль и соль.
2. Взбить погружным блендером до однородной массы.
3. Добавить просеянную муку и крахмал.
4. Перемешать лопаткой.
5. Поверхность слегка припылить мукой, сформировать сырники.
6. Для идеальной формы: с помощью ножа сформировать или накрыть сырник стаканом и прокрутить.
7. Корзину аэрогриля слегка смазать маслом, выложить сырники, чтобы между ними было расстояние.
8. Сверху едва смазать маслом (кисточкой или спреем).
9. Выпекать сначала 8-9 минут при температуре 180°C, а затем еще 5-7 минут до золотистой корочки
10. Для подачи используйте сметану и малину, проваренную с сахаром. Можно загустить малину крахмалом.
