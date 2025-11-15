Нежный баварский десерт без выпекания: делимся простым рецептом десерта к чаю
Нежные десерты без выпекания всегда выручают, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Баварский крем – именно такой вариант: легкий, приятный по текстуре и одновременно достаточно простой в исполнении. Его можно приготовить из доступных продуктов, а результат подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола. Главное – соблюсти последовательность, и десерт будет отлично держать форму.
Идея приготовления баварского десерта с шоколадом опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 25 г + 100 мл. холодного молока
- желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- молоко – 200 мл.
- шоколад – 80 г (черный, молочный или белый – на выбор)
- ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
- сметана – 330 г
Способ приготовления:
1. Залить желатин холодным молоком (100 мл) и оставить до полного набухания.
2. Отделить желтки от белков. Переложить желтки в небольшую кастрюлю, добавить сахар и перемешать до однородности.
3. Влить 200 мл молока, размешать и поставить кастрюлю на небольшой огонь. Когда масса станет горячей, добавить шоколад, перемешать, довести почти до кипения и снять с огня.
4. Добавить набухший желатин в горячую массу и тщательно перемешать.
5. Дать смеси немного остыть.
6. В сметану всыпать ванильный сахар, перемешать до однородности.
7. В сметану постепенно влить яично-шоколадную массу, хорошо размешивая, чтобы крем стал гладким и равномерным.
8. Перелить массу в форму и поставить в холодильник минимум на 3 часа.
9. Готовый десерт аккуратно достать из формы, нарезать порционно и подавать к столу.
