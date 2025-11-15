Нежные десерты без выпекания всегда выручают, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Баварский крем – именно такой вариант: легкий, приятный по текстуре и одновременно достаточно простой в исполнении. Его можно приготовить из доступных продуктов, а результат подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола. Главное – соблюсти последовательность, и десерт будет отлично держать форму.

Идея приготовления баварского десерта с шоколадом опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 25 г + 100 мл. холодного молока

желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

молоко – 200 мл.

шоколад – 80 г (черный, молочный или белый – на выбор)

ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)

сметана – 330 г

Способ приготовления:

1. Залить желатин холодным молоком (100 мл) и оставить до полного набухания.

2. Отделить желтки от белков. Переложить желтки в небольшую кастрюлю, добавить сахар и перемешать до однородности.

3. Влить 200 мл молока, размешать и поставить кастрюлю на небольшой огонь. Когда масса станет горячей, добавить шоколад, перемешать, довести почти до кипения и снять с огня.

4. Добавить набухший желатин в горячую массу и тщательно перемешать.

5. Дать смеси немного остыть.

6. В сметану всыпать ванильный сахар, перемешать до однородности.

7. В сметану постепенно влить яично-шоколадную массу, хорошо размешивая, чтобы крем стал гладким и равномерным.

8. Перелить массу в форму и поставить в холодильник минимум на 3 часа.

9. Готовый десерт аккуратно достать из формы, нарезать порционно и подавать к столу.

