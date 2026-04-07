Популярный баварский десерт не нужно выпекать, потому что он прекрасно застывает с помощью желатина. Всего за считанные минуты и из минимального количества ингредиентов вы получите нежное лакомство для всей семьи.

Идея приготовления нежного баварского десерта опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 25 г + 100 мл холодного молока

желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

молоко – 200 мл.

шоколад – 80 г (черный, молочный или белый - по вкусу)

ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)

сметана – 330 г

Способ приготовления:

1. Желатин заливаем 100 мл. холодного молока, оставляем чтобы от набух

2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности.

3. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь.

4. Когда масса станет горячей – добавляем шоколад, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.

5. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Оставляем немного остыть.

6. В сметану добавляем ванильный сахар или ванильный экстракт и перемешиваем.

7. Вливаем сметану в яичную смесь с шоколадом, хорошо перемешиваем до однородности.

8. Переливаем в форму и ставим в холодильник на 3 часа.

9. Достаем из формы, нарезаем и наслаждаемся.

