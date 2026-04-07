Нежный баварский десерт, который просто тает во рту: делимся простым рецептом
Популярный баварский десерт не нужно выпекать, потому что он прекрасно застывает с помощью желатина. Всего за считанные минуты и из минимального количества ингредиентов вы получите нежное лакомство для всей семьи.
Идея приготовления нежного баварского десерта опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 25 г + 100 мл холодного молока
- желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- молоко – 200 мл.
- шоколад – 80 г (черный, молочный или белый - по вкусу)
- ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
- сметана – 330 г
Способ приготовления:
1. Желатин заливаем 100 мл. холодного молока, оставляем чтобы от набух
2. Желтки отделяем от белков. Кладем их в кастрюлю, добавляем сахар и перемешиваем до однородности.
3. Вливаем 200 мл молока, перемешиваем и ставим на огонь.
4. Когда масса станет горячей – добавляем шоколад, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.
5. Добавляем набухший желатин, перемешиваем. Оставляем немного остыть.
6. В сметану добавляем ванильный сахар или ванильный экстракт и перемешиваем.
7. Вливаем сметану в яичную смесь с шоколадом, хорошо перемешиваем до однородности.
8. Переливаем в форму и ставим в холодильник на 3 часа.
9. Достаем из формы, нарезаем и наслаждаемся.
