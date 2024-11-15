Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится
Одним из самых популярных десертов мира является чизкейк. Он присутствует в кулинарных книгах большинства стран, где его готовят по-особому.
Сегодня предлагаем приготовить чизкейк от звездного шефа Эктора Хименес-Браво. В Instagram он рассказал, что для него понадобится, а также, какой фрукт будет идеально подходить к такому десерту.
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная – 240 гр
- Масло сливочное – 90 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Яйца – 1 шт
- Соль – щепотка
Ингредиенты для крамбла
- Мука – 50 гр
- Коричневый сахар – 40 гр
- Сливочное масло – 35 гр
Ингредиенты для начинки на форму d 16 см
- Сливочный сыр – 400 гр
- Сахар – 100 г
- Сметана – 40 гр
- Ванильный сахар
- Яйцо куриное – 1 шт
- Персики
Способ приготовления
1. Смешать муку, масло, сахарную пудру и соль. Добавить яйцо и смешать до однородности.
2. Сформировать основу для чизкейка и выпекать в течение 10-15 минут до золотистого цвета. Вытащить.
3. Нарезать персик на ломтики.
4. Смешать сливочный сыр, сахар, сметану, ванильный сахар и яйца. Перемешать до однородности.
5. На слегка запеченное основание вылить ½ сырного основания. Далее слой персика, и вылить остаток сырного основания. Сверху добавить крамбл.
6. Выпекать при температуре 160° до того момента, пока чизкейк не будет трястись. Дать остыть в духовке. Подавать лучше охлажденным.
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