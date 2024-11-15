Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится

Одним из самых популярных десертов мира является чизкейк. Он присутствует в кулинарных книгах большинства стран, где его готовят по-особому.

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Сегодня предлагаем приготовить чизкейк от звездного шефа Эктора Хименес-Браво. В Instagram он рассказал, что для него понадобится, а также, какой фрукт будет идеально подходить к такому десерту.

Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная – 240 гр
  • Масло сливочное – 90 гр
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Яйца – 1 шт
  • Соль – щепотка

Ингредиенты для крамбла

  • Мука – 50 гр
  • Коричневый сахар – 40 гр
  • Сливочное масло – 35 гр

Ингредиенты для начинки на форму d 16 см

  • Сливочный сыр – 400 гр
  • Сахар – 100 г
  • Сметана – 40 гр
  • Ванильный сахар
  • Яйцо куриное – 1 шт
  • Персики

Способ приготовления

1. Смешать муку, масло, сахарную пудру и соль. Добавить яйцо и смешать до однородности.

Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится

2. Сформировать основу для чизкейка и выпекать в течение 10-15 минут до золотистого цвета. Вытащить.

3. Нарезать персик на ломтики.

Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится

4. Смешать сливочный сыр, сахар, сметану, ванильный сахар и яйца. Перемешать до однородности.

5. На слегка запеченное основание вылить ½ сырного основания. Далее слой персика, и вылить остаток сырного основания. Сверху добавить крамбл.

Нежный чизкейк от звездного шефа: что для него понадобится

6. Выпекать при температуре 160° до того момента, пока чизкейк не будет трястись. Дать остыть в духовке. Подавать лучше охлажденным.

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