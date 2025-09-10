Видео дня
Нежный и ароматный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте на обед
Тыква – полезный осенний продукт, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Плод часто запекают, а также готовят с ним разнообразную выпечку. Если речь идет об обеде, тыква также прекрасно подойдет – приготовьте очень ароматный и питательный крем-суп.
Идея приготовления вкусного тыквенного супа на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- габруз – 750 г
- морковь – 3 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 1 головка
- сливки – 200 мл.
- оливковое масло
- прованские травы
- соль и перец – по вкусу
- помидоры черри – 150 г
- бульон (2 кубика овощного бульона на 600 мл.воды)
Способ приготовления:
1. Все овощи выложить на противень с пергаментом.
2. Сбрызнуть растительным маслом.
3. Добавить специи.
4. Запекать до готовности при температуре 250 градусов примерно 20 минут).
5. Взбить все блендером, добавить бульон.
6. Еще раз взбить и добавить сливки, перемешать и подавать.
