Тыква – полезный осенний продукт, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Плод часто запекают, а также готовят с ним разнообразную выпечку. Если речь идет об обеде, тыква также прекрасно подойдет – приготовьте очень ароматный и питательный крем-суп.

Идея приготовления вкусного тыквенного супа на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

габруз – 750 г

морковь – 3 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 1 головка

сливки – 200 мл.

оливковое масло

прованские травы

соль и перец – по вкусу

помидоры черри – 150 г

бульон (2 кубика овощного бульона на 600 мл.воды)

Способ приготовления:

1. Все овощи выложить на противень с пергаментом.

2. Сбрызнуть растительным маслом.

3. Добавить специи.

4. Запекать до готовности при температуре 250 градусов примерно 20 минут).

5. Взбить все блендером, добавить бульон.

6. Еще раз взбить и добавить сливки, перемешать и подавать.

