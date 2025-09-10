Нежный и ароматный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте на обед

Тыква – полезный осенний продукт, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Плод часто запекают, а также готовят с ним разнообразную выпечку. Если речь идет об обеде, тыква также прекрасно подойдет – приготовьте очень ароматный и питательный крем-суп.

Идея приготовления вкусного тыквенного супа на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • габруз – 750 г
  • морковь – 3 шт.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • сливки – 200 мл.
  • оливковое масло
  • прованские травы
  • соль и перец – по вкусу
  • помидоры черри – 150 г
  • бульон (2 кубика овощного бульона на 600 мл.воды)

Способ приготовления:

1. Все овощи выложить на противень с пергаментом.

2. Сбрызнуть растительным маслом.

3. Добавить специи.

4. Запекать до готовности при температуре 250 градусов примерно 20 минут).

5. Взбить все блендером, добавить бульон.

6. Еще раз взбить и добавить сливки, перемешать и подавать.

