Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке
Хек – очень нежная и диетическая рыба. К тому же, в ней достаточно мало костей. Поэтому такой продукт отлично подходит для запекания в духовке. Особую сочность придадут сметана, горчица и много натертого сыра.
О том, как вкусно запечь хек, рассказала фудблогер Ольга Рябенко (olga riabenko) на своей странице в Instagram. На весь процесс вы потратите до часа.
Ингредиенты:
- хек –3 шт.
- сметана – 3 ст.л;
- горчица в зернах – 2 ч.л.
- соль, перец – по вкусу;
- розмарин и базилик сушеные – 1 ч.л;
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зубца;
- вода – 50 мл.
- сыр твердый – 100 г
- петрушка
- масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Промыть хек, отрезать плавники и разобрать на филе.
2. Каждое филе разрезать на небольшие кусочки.
3. Выложить все в глубокую миску.
4. Почистить лук и нарезать полукольцами. Добавить в рыбу.
5. Натереть чеснок.
6. Добавить сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы.
7. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут.
8. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рыбу с луком. Влить воду.
9. Натереть творог и выложить сверху на рыбу.
10. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
11. Снять фольгу и снова поставить в духовку, разогретую до 220 градусов на 10 минут до золотистого цвета сыра.
12. Посыпать петрушкой.
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