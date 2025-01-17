Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

Хек – очень нежная и диетическая рыба. К тому же, в ней достаточно мало костей. Поэтому такой продукт отлично подходит для запекания в духовке. Особую сочность придадут сметана, горчица и много натертого сыра.

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О том, как вкусно запечь хек, рассказала фудблогер Ольга Рябенко (olga riabenko) на своей странице в Instagram. На весь процесс вы потратите до часа.

Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

Ингредиенты:

  • хек –3 шт.
  • сметана – 3 ст.л;
  • горчица в зернах – 2 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу;
  • розмарин и базилик сушеные – 1 ч.л;
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубца;
  • вода – 50 мл.
  • сыр твердый – 100 г
  • петрушка
  • масло для смазывания формы

Способ приготовления:

Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

1. Промыть хек, отрезать плавники и разобрать на филе.

2. Каждое филе разрезать на небольшие кусочки.

Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

3. Выложить все в глубокую миску.

4. Почистить лук и нарезать полукольцами. Добавить в рыбу.

Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

5. Натереть чеснок.

6. Добавить сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы.

Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

7. Тщательно перемешать и оставить на 20 минут.

8. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рыбу с луком. Влить воду.

9. Натереть творог и выложить сверху на рыбу.

Нежный и сочный хек под сыром: делимся идеальным рецептом рыбы в духовке

10. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

11. Снять фольгу и снова поставить в духовку, разогретую до 220 градусов на 10 минут до золотистого цвета сыра.

12. Посыпать петрушкой.

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