Нежный клубнично-банановый десерт без выпекания: готовится элементарно
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Десерты без выпекания давно стали фаворитами домашней кухни. Они позволяют быстро приготовить вкусное угощение без духовки и лишних хлопот. Особенно популярны летом варианты со свежими ягодами и фруктами. Клубнично-банановый десерт на основе творога и сметаны получается нежным, ароматным и отлично подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Идея приготовления творожного десерта с клубникой и бананом без выпекания опубликована на странице фудблогера krissti.novak в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 5% – 300 г творога 300 г
- сметана 15% – 350 г
- сахар – 130 г
- ванильный сахар – 10 г
- клубника – 250 г
- банан – 250 г
- желатин – 25 г
- вода – 90 мл.
Способ приготовления:
1. Сначала желатин заливают водой и оставляют набухать в соответствии с рекомендациями на упаковке.
2. В глубокую миску выкладывают творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Все тщательно взбивают блендером до получения однородной кремовой массы без комочков.
3. Клубнику моют, удаляют плодоножки и нарезают небольшими кусочками. Бананы очищают и также нарезают кубиками.
4. Когда желатин набухнет, его осторожно растапливают на водяной бане или в микроволновой печи. К желатину добавляют несколько ложек творожной массы и перемешивают. После этого смесь постепенно вводят в основную творожную массу, постоянно помешивая венчиком или ложкой.
5. В готовую основу добавляют нарезанную клубнику и бананы, равномерно распределяя фрукты по всей массе.
6. Десерт переливают в форму или порционные креманки и ставят в холодильник до полного застывания. Обычно на это требуется несколько часов.
7. Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами клубники, кусочками банана или листочками мяты.
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