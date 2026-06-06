Десерты без выпекания давно стали фаворитами домашней кухни. Они позволяют быстро приготовить вкусное угощение без духовки и лишних хлопот. Особенно популярны летом варианты со свежими ягодами и фруктами. Клубнично-банановый десерт на основе творога и сметаны получается нежным, ароматным и отлично подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Идея приготовления творожного десерта с клубникой и бананом без выпекания опубликована на странице фудблогера krissti.novak в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 300 г творога 300 г

сметана 15% – 350 г

сахар – 130 г

ванильный сахар – 10 г

клубника – 250 г

банан – 250 г

желатин – 25 г

вода – 90 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала желатин заливают водой и оставляют набухать в соответствии с рекомендациями на упаковке.

2. В глубокую миску выкладывают творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Все тщательно взбивают блендером до получения однородной кремовой массы без комочков.

3. Клубнику моют, удаляют плодоножки и нарезают небольшими кусочками. Бананы очищают и также нарезают кубиками.

4. Когда желатин набухнет, его осторожно растапливают на водяной бане или в микроволновой печи. К желатину добавляют несколько ложек творожной массы и перемешивают. После этого смесь постепенно вводят в основную творожную массу, постоянно помешивая венчиком или ложкой.

5. В готовую основу добавляют нарезанную клубнику и бананы, равномерно распределяя фрукты по всей массе.

6. Десерт переливают в форму или порционные креманки и ставят в холодильник до полного застывания. Обычно на это требуется несколько часов.

7. Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами клубники, кусочками банана или листочками мяты.

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