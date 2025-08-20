Нежный куриный паштет с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит

Домашний паштет никогда не сравнится с магазинным. Вы легко сможете приготовить такую закуску в домашних условиях. А для того, чтобы вкус получился действительно ярким и нежным, стоит добавить карамелизированную грушу.

Идея приготовления нежного куриного паштета с карамелизированной грушей опубликована на странице kenwoodua в Instagram.

Ингредиенты:

  • 400 г куриной печени
  • 1 средняя луковица
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ст.л. подсолнечного масла
  • 1 большая груша
  • 1-2 ч.л. сахара
  • 10 г сливочного масла (для груши)
  • соль, перец, щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

1. Разогреть на сковороде масло с 30 г сливочного масла.

2. Добавить нарезанный лук, тушить до мягкости.

3. Добавить печень и обжарить 5-7 минут до готовности.

4. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.

5. Снять с огня, немного дать остыть и взбить с помощью блендера или мясорубки вместе с оставшимся маслом до кремовой текстуры.

6. Грушу нарезать ломтиками.

7. На отдельной сковородке растопить сливочное масло с сахаром, добавить грушу и обжарить до золотистого оттенка с обеих сторон.

8. Выложить паштет на тост, сверху – карамелизированную грушу. Украсить микрогрином или орешками.

