Домашний паштет никогда не сравнится с магазинным. Вы легко сможете приготовить такую закуску в домашних условиях. А для того, чтобы вкус получился действительно ярким и нежным, стоит добавить карамелизированную грушу.

Идея приготовления нежного куриного паштета с карамелизированной грушей опубликована на странице kenwoodua в Instagram.

Ингредиенты:

400 г куриной печени

1 средняя луковица

100 г сливочного масла

1 ст.л. подсолнечного масла

1 большая груша

1-2 ч.л. сахара

10 г сливочного масла (для груши)

соль, перец, щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

1. Разогреть на сковороде масло с 30 г сливочного масла.

2. Добавить нарезанный лук, тушить до мягкости.

3. Добавить печень и обжарить 5-7 минут до готовности.

4. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.

5. Снять с огня, немного дать остыть и взбить с помощью блендера или мясорубки вместе с оставшимся маслом до кремовой текстуры.

6. Грушу нарезать ломтиками.

7. На отдельной сковородке растопить сливочное масло с сахаром, добавить грушу и обжарить до золотистого оттенка с обеих сторон.

8. Выложить паштет на тост, сверху – карамелизированную грушу. Украсить микрогрином или орешками.

