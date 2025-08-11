Нежный лимонный пирог без теста и с воздушной меренгой: делимся самым простым рецептом
Летом лучшее угощение к чаю, кофе – домашние пироги с ягодными, фруктовыми и цитрусовыми начинками. А вот основу лучше всего делать из песочного теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, вкусного лимонного пирога воздушной меренгой.
Ингредиенты:
Основа:
- 250 г муки
- 30 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- 150 мл сливочного масла
Начинка лимонная:
- 350 мл молока
- 40 г крахмала
- 200 г сахара
- 5 желтков
- сок и цедра 2-х лимонов
- 50 мл масла сливочного
Меренга:
- 5 белков и вдвое больше по весу сахара, щепотка лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Для основы: соединяем муку, сахарную пудру, очень холодное масло и перетираем крошку (можно взбить в блендере), добавляем яйцо и замешиваем тесто (если тесто будет очень густым – добавляем 1 ст.л. воды), охлаждаем тесто 30 минут, раскатываем, выкладываем в форму, разравниваем. Форму с тестом желательно охладить еще 1 часа, и выпекаем, при 180С с грузом 10 минут и без груза еще 10 минут до золотистости.
2. Для крема: смешиваем все ингредиенты кроме масла, доводим на огне до загустения, минутку даем покипеть, (для более однородной консистенции крем можно сразу взбить блендером), сразу добавляем масло к крему, перемешиваем и выкладываем на основу. охлаждаем.
3. Для меренги: соединяем белки, сахар и лимонную кислоту, на водяной бане доводим до растворения сахара и сразу взбиваем до устойчивых пиков.
4. Выкладываем меренгу сверху на пирог, поджигаем ее или кладем в духовку пирог на пру минут при высокой температуре, чтобы меренга стала золотистой!
