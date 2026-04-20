Легкий десерт без выпекания – идеальное решение, когда хочется сладкого без лишних калорий и сложных процессов. Такой вариант прекрасно подходит для ужина или полезного перекуса. Нежная текстура, сбалансированный вкус и простота приготовления делают этот десерт универсальным. К тому же, он выглядит эффектно благодаря сочетанию двух слоев.

Идея приготовления вкусного низкокалорийного десерта, который не нужно выпекать, опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для молочного слоя:

желатин – 5 г

вода – 30-40 г

творог кисломолочный – 100 г

йогурт белый или греческий – 75 г

молоко – 100 мл

заменитель сахара – 25 г

Ингредиенты для темного слоя:

желатин – 5 г

вода – 30-40 г

творог кисломолочный – 100 г

йогурт белый или греческий – 75 г

молоко – 100 мл.

заменитель сахара – 25 г

какао – 10-15 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Желатин для молочного слоя залить водой и оставить набухать.

2. В блендере соединить творог, йогурт, молоко и заменитель сахара, взбить до однородной массы.

3. Набухший желатин растопить, влить к творожной массе, тщательно перемешать.

4. Разлить смесь по креманкам и поставить в холодильник примерно на 30 минут до застывания.

5. Для темного слоя подготовить желатин аналогично: залить водой и дать набухнуть.

6. В блендере смешать творог, йогурт, молоко, заменитель сахара, какао и щепотку соли до однородности.

7. Добавить растопленный желатин к шоколадной массе, хорошо перемешать.

8. Вылить темный слой поверх застывшего молочного и снова поставить в холодильник до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: