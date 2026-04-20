Нежный низкокалорийный десерт, который не нужно выпекать: как приготовить
Легкий десерт без выпекания – идеальное решение, когда хочется сладкого без лишних калорий и сложных процессов. Такой вариант прекрасно подходит для ужина или полезного перекуса. Нежная текстура, сбалансированный вкус и простота приготовления делают этот десерт универсальным. К тому же, он выглядит эффектно благодаря сочетанию двух слоев.
Идея приготовления вкусного низкокалорийного десерта, который не нужно выпекать, опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для молочного слоя:
- желатин – 5 г
- вода – 30-40 г
- творог кисломолочный – 100 г
- йогурт белый или греческий – 75 г
- молоко – 100 мл
- заменитель сахара – 25 г
Ингредиенты для темного слоя:
- желатин – 5 г
- вода – 30-40 г
- творог кисломолочный – 100 г
- йогурт белый или греческий – 75 г
- молоко – 100 мл.
- заменитель сахара – 25 г
- какао – 10-15 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Желатин для молочного слоя залить водой и оставить набухать.
2. В блендере соединить творог, йогурт, молоко и заменитель сахара, взбить до однородной массы.
3. Набухший желатин растопить, влить к творожной массе, тщательно перемешать.
4. Разлить смесь по креманкам и поставить в холодильник примерно на 30 минут до застывания.
5. Для темного слоя подготовить желатин аналогично: залить водой и дать набухнуть.
6. В блендере смешать творог, йогурт, молоко, заменитель сахара, какао и щепотку соли до однородности.
7. Добавить растопленный желатин к шоколадной массе, хорошо перемешать.
8. Вылить темный слой поверх застывшего молочного и снова поставить в холодильник до полного застывания.
