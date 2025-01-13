Печеночный рулет – это оригинальный и вкусный вид закуски, который понравится даже тем, кто терпеть не может печень. При правильном приготовлении она теряет свою горечь и специфический вкус, в результате чего можно получить непревзойденный результат.

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Как приготовить печеночный рулет, чтобы был нежный и не содержал майонеза, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Она также показала, какую начинку лучше использовать, что рулет не получился сухим.

Ингредиенты

Печень куриная – 700 гр

Яйца – 3 шт

Молоко – 200 мл

Мука – 3 ст.л.

Соль

Перец

Морковь большая – 1 шт

Лук – 3 шт

Чеснок – 3 зуб

Укроп – пучок

Крем-сыр – 180 гр

Способ приготовления

1. Печень очищаем и складываем в глубокую емкость.

2. Добавляем яйца, молоко, муку, соль и перец. Перебиваем блендером до однородности.

3. Выпекаем блины с обеих сторон до готовности.

4. Лук натираем на мелкой терке, лук нарезаем мелким кубиком. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

5. Добавляем соль, перец и чеснок. Тщательно перемешиваем.

6. Добавляем измельченный укроп и крем-сыр. Еще раз перемешиваем.

7. Начинку выкладываем на блины, размещенные на пищевой пленке, а блины соответственно так, чтобы заходили друг на друга.

8. Окутываем края блинов и формируем рулет.

9. Заворачиваем в пленку и отправляем на ночь в холодильник.

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