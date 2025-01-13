Нежный печеночный рулет без майонеза: чем заправить
Печеночный рулет – это оригинальный и вкусный вид закуски, который понравится даже тем, кто терпеть не может печень. При правильном приготовлении она теряет свою горечь и специфический вкус, в результате чего можно получить непревзойденный результат.
Как приготовить печеночный рулет, чтобы был нежный и не содержал майонеза, в Instagram рассказала фудблогер Анна Шолкова. Она также показала, какую начинку лучше использовать, что рулет не получился сухим.
Ингредиенты
- Печень куриная – 700 гр
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 200 мл
- Мука – 3 ст.л.
- Соль
- Перец
- Морковь большая – 1 шт
- Лук – 3 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Укроп – пучок
- Крем-сыр – 180 гр
Способ приготовления
1. Печень очищаем и складываем в глубокую емкость.
2. Добавляем яйца, молоко, муку, соль и перец. Перебиваем блендером до однородности.
3. Выпекаем блины с обеих сторон до готовности.
4. Лук натираем на мелкой терке, лук нарезаем мелким кубиком. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
5. Добавляем соль, перец и чеснок. Тщательно перемешиваем.
6. Добавляем измельченный укроп и крем-сыр. Еще раз перемешиваем.
7. Начинку выкладываем на блины, размещенные на пищевой пленке, а блины соответственно так, чтобы заходили друг на друга.
8. Окутываем края блинов и формируем рулет.
9. Заворачиваем в пленку и отправляем на ночь в холодильник.
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