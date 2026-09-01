Сливовый пирог – простой вариант домашней выпечки, которую легко приготовить из доступных продуктов. Нежное тесто хорошо сочетается с сочными сливами, а ароматная хрустящая корочка сверху делает десерт особенно аппетитным. Такой пирог можно подать к чаю или кофе, пока он еще немного теплый. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления нежного сливового пирога к чаю опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сахар – 120 г

сливочное масло – 120 г

яйца – 2 шт.

мука – 120 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Для сливовой начинки:

сливы – 6 шт.

сахар – 2 ст.л.

корица – 1 ч.л.

Для штрейзеля:

мука – 20 г

сахар – 15 г

холодное сливочное масло – 15 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте основу для пирога. Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром и щепоткой соли, после чего перемешайте до получения однородной кремообразной массы. По одному добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте.

2. Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто до однородности. Оно должно получиться густым, но достаточно мягким, чтобы его можно было легко распределить в форме.

3. Сливы промойте, просушите и разрежьте пополам. Удалите косточки, а половинки ягод посыпьте смесью сахара и корицы. Благодаря этому во время выпечки фрукты приобретут приятный сладкий вкус и насыщенный аромат.

4. Отдельно приготовьте штрейзель. Для этого быстро перетрите холодное масло, муку и сахар в крошку. Не нужно долго вымешивать массу – важно, чтобы остались небольшие кусочки, которые после выпечки станут хрустящими.

5. Форму диаметром примерно 18 см застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите тесто и разровняйте его. Сверху выложите половинки слив срезом вверх, а затем посыпьте всё песочной крошкой.

6. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40 минут. Точное время зависит от особенностей духовки, поэтому ориентируйтесь на золотистую корочку и готовность теста.

7. Готовый пирог следует дать немного остыть в форме. После этого его можно нарезать и подавать к столу. В результате получается мягкий домашний пирог с сочной сливовой начинкой, ароматом корицы и хрустящим штрейзелем.

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