Нежный сметанный десерт из четырех ингредиентов: выпекать не придётся

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
372
Рецепт сметанного десерта без выпечки
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Если хочется чего-нибудь сладкого, но не хочется долго стоять у плиты, можно приготовить простой сметанный десерт. Для него понадобятся всего три основных ингредиента и немного времени на охлаждение. Десерт получается нежным и легким по текстуре. По желанию его можно дополнить свежими ягодами или фруктами.

Идея приготовления нежного сметанного десерта опубликована на странице valeriia.cooking в Instagram.

Рецепт сметанного десерта

Ингредиенты:

  • сметана – 300 г
  • сахарная пудра – 80 г
  • желатин – 10 г
  • вода – 60 мл.
  • для подачи можно использовать свежие ягоды, кусочки фруктов или другие добавки по вкусу.

Способ приготовления:

Смешиваем сметану с сахарной пудрой

1. Сначала залейте желатин холодной водой и оставьте примерно на 15 минут, чтобы он набух.

2. Переложите сметану в миску, добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте до однородной консистенции. По желанию количество сахарной пудры можно немного изменить в зависимости от желаемой сладости.

Растворяем желатин

3. Разбухший желатин растопите до жидкого состояния, не доводя его до кипения. Затем влейте его в сметанную смесь тонкой струйкой, постоянно перемешивая.

4. Готовую массу разлейте по небольшим формочкам или креманкам. Поставьте десерт в холодильник примерно на один час, чтобы он хорошо застыл.

Разливаем массу в стаканы

5. Перед подачей сметанный десерт без выпечки можно украсить свежими ягодами или фруктами. Так это простое домашнее блюдо будет выглядеть еще аппетитнее.

6. Рецепт легко варьировать по своему вкусу: в сметанную основу можно добавить ягоды, кусочки фруктов, какао или немного ванили. Главное, чтобы добавки не перебивали нежный вкус сметаны.

Готовый десерт

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