Если хочется чего-нибудь сладкого, но не хочется долго стоять у плиты, можно приготовить простой сметанный десерт. Для него понадобятся всего три основных ингредиента и немного времени на охлаждение. Десерт получается нежным и легким по текстуре. По желанию его можно дополнить свежими ягодами или фруктами.

Идея приготовления нежного сметанного десерта опубликована на странице valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 300 г

сахарная пудра – 80 г

желатин – 10 г

вода – 60 мл.

для подачи можно использовать свежие ягоды, кусочки фруктов или другие добавки по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала залейте желатин холодной водой и оставьте примерно на 15 минут, чтобы он набух.

2. Переложите сметану в миску, добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте до однородной консистенции. По желанию количество сахарной пудры можно немного изменить в зависимости от желаемой сладости.

3. Разбухший желатин растопите до жидкого состояния, не доводя его до кипения. Затем влейте его в сметанную смесь тонкой струйкой, постоянно перемешивая.

4. Готовую массу разлейте по небольшим формочкам или креманкам. Поставьте десерт в холодильник примерно на один час, чтобы он хорошо застыл.

5. Перед подачей сметанный десерт без выпечки можно украсить свежими ягодами или фруктами. Так это простое домашнее блюдо будет выглядеть еще аппетитнее.

6. Рецепт легко варьировать по своему вкусу: в сметанную основу можно добавить ягоды, кусочки фруктов, какао или немного ванили. Главное, чтобы добавки не перебивали нежный вкус сметаны.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: