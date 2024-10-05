Нежный суп-пюре из тыквы: что добавить в блюдо, чтобы оно получилось пикантным
Суп-пюре из тыквы – это идеальное сочетание нежного вкуса и пользы для организма. Он точно станет вашим любимым блюдом на осеннем столе.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram показала, как она готовит крем-суп из тыквы. Это очень красивое блюдо, которое имеет несравненный вкус. Кулинар также рассказала о секретном ингредиенте, что нужно добавить в суп-пюре, чтобы он получился пикантным.
Ингредиенты
- Тыква – 1 кг
- Лук порей – 1 шт
- Корень петрушки – 1 шт
- Картофель – 3 шт
- Морковь – 2 шт
- Чеснок – 1 головка
- Масло растительное – 3-4 ст.л.
- Соль
- Перец
- Чабрец – несколько веточек
- Карри – 2 ч.л.
- Сушеный имбирь – 2 ч.л.
- Сливки или кокосовое молоко – 400 мл
- Вода – 600-800 мл
Ингредиенты для подачи
- Тыквенное масло
- Жареные креветки (по желанию)
Способ приготовления
1. Помойте тыкву, удалите семена и нарежьте их на средние кусочки. Нарежьте морковь и картофель.
2. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом.
3. Добавьте головку чеснока, приправьте карри, сушеным имбирем, солью и перцем. Полейте растительным маслом.
4. Запекайте в разогретой до 210°C духовке в течение 35-40 минут, пока овощи не станут мягкими.
5. После этого переложите овощи в кастрюлю, выжмите запеченный чеснок.
6. Добавьте сливки или кокосовое молоко и воду, взбейте все блендером до однородной смеси.
7. При необходимости добавьте больше воды, чтобы добиться желаемой густоты супа.
8. Приведите по вкусу, добавив соль и перец.
9. Подавайте суп с тыквенным маслом, жареными тыквенными семенами и по желанию – жареными креветками.
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