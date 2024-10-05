Суп-пюре из тыквы – это идеальное сочетание нежного вкуса и пользы для организма. Он точно станет вашим любимым блюдом на осеннем столе.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram показала, как она готовит крем-суп из тыквы. Это очень красивое блюдо, которое имеет несравненный вкус. Кулинар также рассказала о секретном ингредиенте, что нужно добавить в суп-пюре, чтобы он получился пикантным.

Ингредиенты

Тыква – 1 кг

Лук порей – 1 шт

Корень петрушки – 1 шт

Картофель – 3 шт

Морковь – 2 шт

Чеснок – 1 головка

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Соль

Перец

Чабрец – несколько веточек

Карри – 2 ч.л.

Сушеный имбирь – 2 ч.л.

Сливки или кокосовое молоко – 400 мл

Вода – 600-800 мл

Ингредиенты для подачи

Тыквенное масло

Жареные креветки (по желанию)

Способ приготовления

1. Помойте тыкву, удалите семена и нарежьте их на средние кусочки. Нарежьте морковь и картофель.

2. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментом.

3. Добавьте головку чеснока, приправьте карри, сушеным имбирем, солью и перцем. Полейте растительным маслом.

4. Запекайте в разогретой до 210°C духовке в течение 35-40 минут, пока овощи не станут мягкими.

5. После этого переложите овощи в кастрюлю, выжмите запеченный чеснок.

6. Добавьте сливки или кокосовое молоко и воду, взбейте все блендером до однородной смеси.

7. При необходимости добавьте больше воды, чтобы добиться желаемой густоты супа.

8. Приведите по вкусу, добавив соль и перец.

9. Подавайте суп с тыквенным маслом, жареными тыквенными семенами и по желанию – жареными креветками.

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