Домашний сырник с консервированными персиками – один из тех десертов, которые всегда имеют успех. Благодаря большому количеству творога начинка получается нежной и воздушной, а кусочки фруктов добавляют приятной сочности. Особую структуру выпечке придает слой взбитых белков и тертое тесто сверху, которое после выпекания образует аппетитную золотистую корочку.

Идея приготовления вкусного домашнего сырника с персиками к чаю опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 450 г

разрыхлитель – 10 г

сливочное масло – 250 г

яичные желтки – 3 шт.

сметана – 100 г

сахар – 50 г

Для творожной начинки:

творог – 1,5 кг.

сахар – 200 г

молоко – 50 мл.

ванильный пудинг – 60 г

сливочное масло – 100 г

яичные желтки – 5 шт.

яичные белки – 5 шт.

сахар для белков – 100 г

консервированные персики – 1 банка

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте тесто. К муке добавьте разрыхлитель и натрите на терке холодное сливочное масло. Перетрите массу до состояния крошки, после чего добавьте желтки, сметану и сахар. Замесите однородное тесто.

2. Разделите его на две части: большую и меньшую. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру примерно на 30 минут.

3. Для начинки смешайте творог, сахар, молоко, ванильный пудинг, сливочное масло и желтки. Взбейте все блендером до максимально однородной консистенции.

4. Отдельно взбейте белки со 100 граммами сахара до устойчивой пышной массы. Осторожно введите белковую смесь в творожную основу и перемешайте лопаткой.

5. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму для выпекания, формируя основу будущего сырника. Сверху равномерно распределите творожную начинку.

6. Консервированные персики нарежьте кусочками и выложите поверх творожного слоя. Далее аккуратно распределите взбитые белки.

7. Достаньте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке прямо поверх десерта.

8. Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут до золотистого цвета.

9. После выпекания оставьте десерт полностью остыть в форме. Именно после охлаждения сырник приобретает правильную структуру, легко нарезается и раскрывает свой насыщенный сливочно-фруктовый вкус. Такой десерт станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или семейному праздничному столу.

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