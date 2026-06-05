Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
261
Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом
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Домашний сырник с консервированными персиками – один из тех десертов, которые всегда имеют успех. Благодаря большому количеству творога начинка получается нежной и воздушной, а кусочки фруктов добавляют приятной сочности. Особую структуру выпечке придает слой взбитых белков и тертое тесто сверху, которое после выпекания образует аппетитную золотистую корочку.

Идея приготовления вкусного домашнего сырника с персиками к чаю опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом

Ингредиенты для теста:

  • мука – 450 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сливочное масло – 250 г
  • яичные желтки – 3 шт.
  • сметана – 100 г
  • сахар – 50 г

Для творожной начинки:

  • творог – 1,5 кг.
  • сахар – 200 г
  • молоко – 50 мл.
  • ванильный пудинг – 60 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яичные желтки – 5 шт.
  • яичные белки – 5 шт.
  • сахар для белков – 100 г
  • консервированные персики – 1 банка

Способ приготовления:

Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом

1. Сначала приготовьте тесто. К муке добавьте разрыхлитель и натрите на терке холодное сливочное масло. Перетрите массу до состояния крошки, после чего добавьте желтки, сметану и сахар. Замесите однородное тесто.

2. Разделите его на две части: большую и меньшую. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру примерно на 30 минут.

Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом

3. Для начинки смешайте творог, сахар, молоко, ванильный пудинг, сливочное масло и желтки. Взбейте все блендером до максимально однородной консистенции.

4. Отдельно взбейте белки со 100 граммами сахара до устойчивой пышной массы. Осторожно введите белковую смесь в творожную основу и перемешайте лопаткой.

5. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму для выпекания, формируя основу будущего сырника. Сверху равномерно распределите творожную начинку.

6. Консервированные персики нарежьте кусочками и выложите поверх творожного слоя. Далее аккуратно распределите взбитые белки.

Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом

7. Достаньте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке прямо поверх десерта.

8. Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут до золотистого цвета.

9. После выпекания оставьте десерт полностью остыть в форме. Именно после охлаждения сырник приобретает правильную структуру, легко нарезается и раскрывает свой насыщенный сливочно-фруктовый вкус. Такой десерт станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или семейному праздничному столу.

Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом

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