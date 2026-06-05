Нежный сырник с персиками: десерт, который стоит приготовить этим летом
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Домашний сырник с консервированными персиками – один из тех десертов, которые всегда имеют успех. Благодаря большому количеству творога начинка получается нежной и воздушной, а кусочки фруктов добавляют приятной сочности. Особую структуру выпечке придает слой взбитых белков и тертое тесто сверху, которое после выпекания образует аппетитную золотистую корочку.
Идея приготовления вкусного домашнего сырника с персиками к чаю опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 450 г
- разрыхлитель – 10 г
- сливочное масло – 250 г
- яичные желтки – 3 шт.
- сметана – 100 г
- сахар – 50 г
Для творожной начинки:
- творог – 1,5 кг.
- сахар – 200 г
- молоко – 50 мл.
- ванильный пудинг – 60 г
- сливочное масло – 100 г
- яичные желтки – 5 шт.
- яичные белки – 5 шт.
- сахар для белков – 100 г
- консервированные персики – 1 банка
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте тесто. К муке добавьте разрыхлитель и натрите на терке холодное сливочное масло. Перетрите массу до состояния крошки, после чего добавьте желтки, сметану и сахар. Замесите однородное тесто.
2. Разделите его на две части: большую и меньшую. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру примерно на 30 минут.
3. Для начинки смешайте творог, сахар, молоко, ванильный пудинг, сливочное масло и желтки. Взбейте все блендером до максимально однородной консистенции.
4. Отдельно взбейте белки со 100 граммами сахара до устойчивой пышной массы. Осторожно введите белковую смесь в творожную основу и перемешайте лопаткой.
5. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму для выпекания, формируя основу будущего сырника. Сверху равномерно распределите творожную начинку.
6. Консервированные персики нарежьте кусочками и выложите поверх творожного слоя. Далее аккуратно распределите взбитые белки.
7. Достаньте тесто из морозилки и натрите его на крупной терке прямо поверх десерта.
8. Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут до золотистого цвета.
9. После выпекания оставьте десерт полностью остыть в форме. Именно после охлаждения сырник приобретает правильную структуру, легко нарезается и раскрывает свой насыщенный сливочно-фруктовый вкус. Такой десерт станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или семейному праздничному столу.
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