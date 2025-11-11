Если обычная шарлотка уже надоела, попробуйте приготовить яблочный пирог с нежным заварным кремом. Этот десерт получается особенно ароматным и мягким, с приятной сливочной ноткой. Готовится он из простых ингредиентов, но выглядит как произведение из кондитерской. Такой пирог прекрасно подходит и теплым, и холодным – идеальный вариант к чаю или кофе осенью.

Идея приготовления воздушного яблочного пирога с кремом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для основы:

мука – 250 г

молоко – 130 г

яйца – 2 шт. + 2 белка

разрыхлитель теста – 1 ч.л.

ванилин и сахар или подсластитель – по вкусу

яблоки – 300 г

Способ приготовления основы:

1. В миске смешайте яйца с молоком, добавьте ванилин и подсластитель.

2. Постепенно всыпайте муку с разрыхлителем, замешивая густое, но мягкое тесто.

3. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками.

Ингредиенты для крема:

желтки – 2 шт.

молоко – 250 мл.

кукурузный крахмал – 20 г

ванилин и сахар или подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для крема в сотейнике соедините молоко, крахмал, ванилин, сахар и желтки.

2. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не станет густой и однородной.

3. Дно формы застелите пергаментом и слегка смажьте маслом.

4. Выложите слой яблок, сверху – тесто, а затем равномерно распределите заварной крем.

5. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 45 минут, пока верх станет золотистым.

6. Перед подачей дайте пирогу остыть, чтобы крем стабилизировался.

