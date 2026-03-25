Нежный запеченный хек в сметане: как вкусно приготовить любимую рыбу
Хек можно просто пожарить или потушить с овощами. Но самый вкусный вариант – запеченный хек в духовке. Для того, чтобы рыба получилась сочной, добавьте соус на основе сметаны.
Как вкусно приготовить хек в сметане рассказала фудблогерка liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг.
- сметана – 100 г
- соевый соус 50 г
- соль, перец по вкусу
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- приправа к рыбе – 1 ч.л.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Хек разморозить, помыть, почистить и нарезать на кусочки.
2. Для заливки, смешать сметану, соевый соус, соль, перец и приправы.
3. Рыбу залить заливкой, перемешать и отставить мариноваться.
4. Лук нарезать полукольцами и пожарить до прозрачности, морковь натереть на крупную терку добавить к луку и все вместе протушить 4-5 минут.
5. Выложить на дно формы зажарку, сверху выложить кусочки рыбы и залить все маринадом.
6. Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 200 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: