Хек можно просто пожарить или потушить с овощами. Но самый вкусный вариант – запеченный хек в духовке. Для того, чтобы рыба получилась сочной, добавьте соус на основе сметаны.

Как вкусно приготовить хек в сметане рассказала фудблогерка liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 1 кг.

сметана – 100 г

соевый соус 50 г

соль, перец по вкусу

сухой чеснок – 1 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

приправа к рыбе – 1 ч.л.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Хек разморозить, помыть, почистить и нарезать на кусочки.

2. Для заливки, смешать сметану, соевый соус, соль, перец и приправы.

3. Рыбу залить заливкой, перемешать и отставить мариноваться.

4. Лук нарезать полукольцами и пожарить до прозрачности, морковь натереть на крупную терку добавить к луку и все вместе протушить 4-5 минут.

5. Выложить на дно формы зажарку, сверху выложить кусочки рыбы и залить все маринадом.

6. Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 200 градусов.

