Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Нежный запеченный хек в сметане: как вкусно приготовить любимую рыбу

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
162
Хек можно просто пожарить или потушить с овощами. Но самый вкусный вариант – запеченный хек в духовке. Для того, чтобы рыба получилась сочной, добавьте соус на основе сметаны.

Как вкусно приготовить хек в сметане рассказала фудблогерка liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг.
  • сметана – 100 г
  • соевый соус 50 г
  • соль, перец по вкусу
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • приправа к рыбе – 1 ч.л.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Хек разморозить, помыть, почистить и нарезать на кусочки.

2. Для заливки, смешать сметану, соевый соус, соль, перец и приправы.

3. Рыбу залить заливкой, перемешать и отставить мариноваться.

4. Лук нарезать полукольцами и пожарить до прозрачности, морковь натереть на крупную терку добавить к луку и все вместе протушить 4-5 минут.

5. Выложить на дно формы зажарку, сверху выложить кусочки рыбы и залить все маринадом.

6. Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 200 градусов.

