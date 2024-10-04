Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
3,9 т.
Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

Снять кожицу с моркови овощечисткой – это казалось бы, самое простое, что может быть. Еще и очень экономно, потому что снимается достаточно тоненький слой. Но, как оказалось, большинство людей все время делают это неправильно.

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О том, как лучше снимать кожуру с моркови овощечисткой, рассказал фудблогер Max (mealswithmax) в TikTok. Отходов будет минимум.

Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

Традиционная технология очистки моркови овощечисткой выглядит следующим образом:

1. Овощ моют.

Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

2. Отрезают кончики.

3. Опускают лезвие вниз по моркови, в результате чего кожура отходит.

Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

Но это можно делать гораздо быстрее, если использовать всего один простой лайфхак. Max рассказывает, что нужно двигать лезвие из верха вниз сразу. Вы сможете почистить морковь всего в считанные секунды. Именно в этом всегда заключалась задача подвижного ножа (он крутится в разные стороны).

Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

Для того, чтобы быстро избавиться от отходов, подставьте маленький пакет. Потом все сразу можно будет выкинуть.

Никогда больше не чистите морковь: в сети показали наибольшую ошибку в этом процессе и ее решение

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