Снять кожицу с моркови овощечисткой – это казалось бы, самое простое, что может быть. Еще и очень экономно, потому что снимается достаточно тоненький слой. Но, как оказалось, большинство людей все время делают это неправильно.

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О том, как лучше снимать кожуру с моркови овощечисткой, рассказал фудблогер Max (mealswithmax) в TikTok. Отходов будет минимум.

Традиционная технология очистки моркови овощечисткой выглядит следующим образом:

1. Овощ моют.

2. Отрезают кончики.

3. Опускают лезвие вниз по моркови, в результате чего кожура отходит.

Но это можно делать гораздо быстрее, если использовать всего один простой лайфхак. Max рассказывает, что нужно двигать лезвие из верха вниз сразу. Вы сможете почистить морковь всего в считанные секунды. Именно в этом всегда заключалась задача подвижного ножа (он крутится в разные стороны).

Для того, чтобы быстро избавиться от отходов, подставьте маленький пакет. Потом все сразу можно будет выкинуть.

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