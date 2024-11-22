Никогда не готовьте эти блюда в алюминиевой посуде: рассказываем, что может произойти
Не все кастрюли подходят для приготовления пищи. Выбирая емкость, важно учитывать материал, из которого она изготовлена. Это касается алюминиевой посуды, которая все еще часто используется на кухнях благодаря своей долговечности и удобству. Впрочем, есть определенные ограничения на использование такой посуды для приготовления отдельных блюд.
Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя готовить в алюминиевой посуде. Причины достаточно существенные.
Алюминиевая посуда имеет несколько преимуществ:
1. Прочность – она долго служит даже для активного использования.
2. Хорошая теплопроводность – еда в такой кастрюле быстро прогревается.
Однако есть и недостатки:
1. При нагревании алюминий вступает в химические реакции с некоторыми продуктами, что может повлиять на вкус блюд и даже быть вредным.
2. Под действием высоких температур алюминий взаимодействует с кислородом, а также с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом.
3. Кислые продукты могут повлечь за собой потемнение посуды, что повлияет на внешний вид и качество блюда.
Какие блюда нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях
Кислые продукты больше взаимодействуют с алюминием, поэтому для них лучше выбирать другую посуду.
Избегайте готовить:
- супы с кислыми ингредиентами (например, томатный суп или борщ)
- блюда с помидорами, лимонами, уксусом или щавелем; соленую рыбу
- блюда со свеклой
- компоты и варенье
- молоко
- маринады.
Такие блюда могут приобретать неприятный привкус и терять качество, а посуда – темнеть и терять свой вид.
Что можно готовить в алюминиевых кастрюлях
Если блюдо не содержит кислых ингредиентов, алюминиевые кастрюли безопасны для использования.
Например:
- бульоны из мяса или рыбы
- пельмени
- макароны
- картофель
- кабачки
- баклажаны
- вареные яйца (они не содержат кислот)
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