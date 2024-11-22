Не все кастрюли подходят для приготовления пищи. Выбирая емкость, важно учитывать материал, из которого она изготовлена. Это касается алюминиевой посуды, которая все еще часто используется на кухнях благодаря своей долговечности и удобству. Впрочем, есть определенные ограничения на использование такой посуды для приготовления отдельных блюд.

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Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя готовить в алюминиевой посуде. Причины достаточно существенные.

Алюминиевая посуда имеет несколько преимуществ:

1. Прочность – она долго служит даже для активного использования.

2. Хорошая теплопроводность – еда в такой кастрюле быстро прогревается.

Однако есть и недостатки:

1. При нагревании алюминий вступает в химические реакции с некоторыми продуктами, что может повлиять на вкус блюд и даже быть вредным.

2. Под действием высоких температур алюминий взаимодействует с кислородом, а также с серой, фосфором, азотом, йодом и углеродом.

3. Кислые продукты могут повлечь за собой потемнение посуды, что повлияет на внешний вид и качество блюда.

Какие блюда нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях

Кислые продукты больше взаимодействуют с алюминием, поэтому для них лучше выбирать другую посуду.

Избегайте готовить:

супы с кислыми ингредиентами (например, томатный суп или борщ)

блюда с помидорами, лимонами, уксусом или щавелем; соленую рыбу

блюда со свеклой

компоты и варенье

молоко

маринады.

Такие блюда могут приобретать неприятный привкус и терять качество, а посуда – темнеть и терять свой вид.

Что можно готовить в алюминиевых кастрюлях

Если блюдо не содержит кислых ингредиентов, алюминиевые кастрюли безопасны для использования.

Например:

бульоны из мяса или рыбы

пельмени

макароны

картофель

кабачки

баклажаны

вареные яйца (они не содержат кислот)

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