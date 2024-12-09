Мультиварка – это удобный и многофункциональный прибор, который упрощает приготовление пищи. Однако, как и с любой техникой, существуют определенные правила ее использования. Некоторые продукты или блюда категорически не рекомендуется готовить в мультиварке, поскольку это может повлиять на качество пищи, ее безопасность.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты категорично нельзя готовить в мультиварке. Есть ряд веских причин.

Главное правило – избегать замороженных продуктов. Одной из распространенных ошибок является приготовление замороженного мяса, овощей или готовых замороженных блюд в мультиварке. Причины этого:

1. Опасная температура. Замороженные продукты нуждаются в длительном времени, чтобы полностью разморозиться и начать готовиться. В этот период еда может находиться в температурном диапазоне, благоприятном для размножения бактерий.

2. Нарушение текстуры и вкуса. Замороженные ингредиенты во время длительного разогрева могут потерять свой вкус и структуру, что испортит блюдо.

Перед приготовлением в мультиварке всегда размораживайте продукты одним из следующих способов:

В холодной воде, если нужно сделать это побыстрее.

В микроволновке, если время ограничено.

Исключения из правила

Единственное, что можно класть в мультиварку в замороженном виде – готовые продукты, на упаковке которых указано, что они подходят для такого метода приготовления. К примеру, некоторые полуфабрикаты или специальные замороженные блюда.

Мультиварка станет вашим надежным помощником при правильном использовании. Избегайте приготовления замороженных продуктов без предварительной разморозки, и ваши блюда будут не только вкусными, но и безопасными.

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