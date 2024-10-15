Отбивные – это очень мясное блюдо, которое отлично подходит к любому гарниру. Можно подать и на праздничный стол и прямо на обед. Но далеко не всегда выходит сделать изделия действительно удачными.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении отбивных. Именно поэтому изделия получаются очень сухими и просто горят на сковородке.

Не удаляйте кость

Если вы планируете готовить отивные, кость из мяса удалять не стоит. Благодаря ей мясо равномерно прожарится. При этом сохранит свою сочность и упругость.

Недостаточное количество приправ

Мясо для отбивных обязательно нужно хорошо приправлять. При этом лучше всего оставить продукт в специях на 30 минут. Это придает выраженность вкусу и хорошо влияет на текстуру.

Не готовьте холодное мясо

Не нужно готовить выбитое мясо, которое вы только что достали из холодильника. Если готовить такое мясо сразу, оно неравномерно прожарится и будет сырым, а сверху подгорит. Дайте мясу полежать при комнатной температуре 15 минут до приготовления.

Не делайте слишком высокую температуру

Обжаривайте отбивные на высоком огне, чтобы образовалась корочка, но затем убавьте температуру до средней. Это позволит избежать подгорания снаружи и обеспечит равномерное приготовление внутри.

Не удаляйте жир с краев

Если жира не будет вообще, отбивные получатся очень сухими. Потому не нужно срезать полностью весь. С краев лучше немного оставить.

Не подавайте сразу

После приготовления дайте отбивным полежать 10 минут – это окажет положительное влияние на вкус и текстуру.

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