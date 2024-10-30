Печень – очень ценный и полезный продукт. Но его легко испортить. Мясо после приготовления часто становится жестким и пересушенным. Поэтому следует разобраться в причинах.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить печень. Есть два важных нюанса.

Печень очень полезная, поэтому ее следует добавить в повседневное меню. Ее можно приготовить разными способами, но нужно помнить об одной ошибке, которую допускают все.

Печень содержит много витамина А, витамина В и железа. Это тоже очень хороший источник белка. Кроме того, в ней мало жира. В 100 г куриной печени 120 ккал. Это делает такой продукт отличным диетическим продуктом питания.

Ошибка состоит в том, что печень ни в коем случае нельзя мыть перед приготовлением.

Промытая печень будет сухой и жесткой.

Также не стоит приправлять печень специями сразу, в сыром виде.

Добавлять специи можно только после жарки. Желательно непосредственно перед подачей. Так печень сохранит сочность внутри, не будет жесткой и будет иметь хороший вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: