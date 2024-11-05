Сочный мясной стейк – отличное дополнение к любимому вину и свежему салату. Такое блюдо подается в лучших ресторанах мира, и оно нравится настоящим гурманам. Но приготовить мясо действительно вкусно в домашних условиях удается далеко не всем.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет о 5 самых распространенных ошибках, которые часто допускают при приготовлении стейков. Из-за них мясо становится сухим и очень жестким.

Выбор неправильного куска мяса

Если выбрать жесткий кусочек мяса, например, из частей говядины с высоким содержанием мышц, стейк получится сухим и твердым. Лучшими для приготовления являются рыба, портерхаус или вырезка, которые имеют хорошую структуру и жировые прослойки.

Не сажайте стейк сразу после того, как вытащили его из холодильника

Если стейк готовят прямо из холодильника, наружная часть скорее приготовится, чем середина, что приведет к неравномерному приготовлению. Дайте мясу полежать при комнатной температуре до начала.

Не жарьте влажное мясо

Чтобы получить идеальную корочку, нужно тщательно просушить стейк бумажными полотенцами перед приготовлением. Влага на поверхности снизит температуру, что не позволит образоваться коричневой корочке.

Не забывайте добавить достаточно специй

Соль и чёрный перец являются основными специями для стейка. Посолите мясо заранее, чтобы оно впитало соль, а перец лучше добавить в конце, чтобы избежать горечи.

Не переворачивайте стейк очень часто

Частое переворачивание мяса на сковороде нарушает процесс карамелизации. Лучше оставить его на месте до момента, когда придет время переворачивать обычно через 3–4 минуты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: