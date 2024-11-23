Хлеб – один из основных продуктов питания большинства людей мира. Но он имеет очень короткий срок хранения и потому часто портится.

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Есть несколько действенных лайфхаков, благодаря которым можно продлить срок хранения хлеба и уберечь его от порчи. О них Mirror рассказала Софи Кэри из Matthews Cotswold Flour.

Многие считают, что замораживание хлеба является лучшим методом его хранения. Однако, по словам Софи, хлеб в морозильной камере может потерять свою структуру и после размораживания его вкус изменится до неузнаваемости.

Для того чтобы этого не происходило, следует уметь правильно размораживать хлеб. Вынув мучное изделие из морозильной камеры, оставьте его на 10 минут при комнатной температуре. Затем слегка смочите водой и положите в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Уже через 10 минут буханка хлеба станет такой, будто вы только что приобрели ее в пекарне.

Эксперт также предостерегает от хранения хлеба в холодильнике. Хотя там постоянно поддерживается низкая температура, влажность холодильника не позволяет хранить в нем хлеб. Уже через короткое время на изделии может появиться плесень и оно станет непригодным к употреблению.

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