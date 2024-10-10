Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

Курица в духовке часто получается достаточно сухой. Все потому, что мясо нежирное. Но ему можно добавить сочность с помощью одного простого ингредиента.

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Идея приготовления сочной запеченной курицы опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Внутрь целой курицы нужно выложить кусочки лимона.

Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

Ингредиенты:

  • курица целая – 1 шт. (вес 1,5-2 кг.)
  • соль и перец – по вкусу
  • сушеный базилик – 2 ч.л.
  • лимон – 4 шт.
  • половина небольшого пучка петрушки
  • масло – 3 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • картофель – 1 кг.

Способ приготовления:

Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

1. Разогреть духовку до 200 градусов (режим вверх-низ без конвекции).

2. Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем.

3. Снаружи и внутри натереть курицу солью, перцем и сушеным базиликом.

Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

4. Уложить в форму для запекания с высокими бортиками.

5. Картофель почистить, помыть и нарезать на четверть. Если картофель небольшой – то на половинки.

6. Выложить у курицы по бокам, присолить и поперчить.

Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

7. Три лимона разрезать на четвертинки и выложить внутрь курицы, хорошо их утрамбовывая.

8. Поставить запекаться в духовку на час.

9. Сделать ароматную смесь: мелко нарезать петрушку, натереть чеснок (или выжать через пресс), а также на мелкой терке натереть цедру одного лимона.

Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

10. Порезанную петрушку, чеснок, цедру положить в миску. Добавить соль и растительное масло, перемешать.

11. Через час выпекания курицу вытащить из духовки и хорошо смазать сверху ароматной смесью.

12. Снизить нагрев в духовке до 180 градусов и допекать курицу еще 30-35 минут.

Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным

13. За 15 минут до готовности можно включить конвекцию.

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