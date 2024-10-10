Никогда не запекайте курицу без этого ингредиента: мясо с ним будет очень сочным
Курица в духовке часто получается достаточно сухой. Все потому, что мясо нежирное. Но ему можно добавить сочность с помощью одного простого ингредиента.
Идея приготовления сочной запеченной курицы опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Внутрь целой курицы нужно выложить кусочки лимона.
Ингредиенты:
- курица целая – 1 шт. (вес 1,5-2 кг.)
- соль и перец – по вкусу
- сушеный базилик – 2 ч.л.
- лимон – 4 шт.
- половина небольшого пучка петрушки
- масло – 3 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- картофель – 1 кг.
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 200 градусов (режим вверх-низ без конвекции).
2. Курицу помыть и обсушить бумажным полотенцем.
3. Снаружи и внутри натереть курицу солью, перцем и сушеным базиликом.
4. Уложить в форму для запекания с высокими бортиками.
5. Картофель почистить, помыть и нарезать на четверть. Если картофель небольшой – то на половинки.
6. Выложить у курицы по бокам, присолить и поперчить.
7. Три лимона разрезать на четвертинки и выложить внутрь курицы, хорошо их утрамбовывая.
8. Поставить запекаться в духовку на час.
9. Сделать ароматную смесь: мелко нарезать петрушку, натереть чеснок (или выжать через пресс), а также на мелкой терке натереть цедру одного лимона.
10. Порезанную петрушку, чеснок, цедру положить в миску. Добавить соль и растительное масло, перемешать.
11. Через час выпекания курицу вытащить из духовки и хорошо смазать сверху ароматной смесью.
12. Снизить нагрев в духовке до 180 градусов и допекать курицу еще 30-35 минут.
13. За 15 минут до готовности можно включить конвекцию.
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