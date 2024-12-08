Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины
Во время приготовления оладий многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, что тесто опадает. И вместо пышных и мягких изделий получаются обычные тонкие блины. Все это из-за одной смешной ошибки.
Секретами приготовления рыхлых оладий на кефире поделилась фудблогерка Марина Фролова (marina frolova.) на своей странице в Instagram. Об этом нюансе не стоит забывать.
Кулинар отмечает, что когда вы уже приготовили тесто, ни в коем случае нельзя его размешивать. Это приведет к тому, что ваши изделия во время жарки не будут подниматься. Подробный рецепт вы узнаете дальше.
Ингредиенты:
- теплый кефир – 500 мл.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 400 г
- разрыхлитель – 1 ч.л. или сода
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. К едва теплому кефиру добавить яйцо, соль и сахар.
2. После этого положить разрыхлитель или соду.
3. Просеять порциями муку и хорошо перемешать.
4. Оставить тесто отдохнуть на 15–20 минут. Масса должна получиться довольно густой.
5. Перед жаркой важно не перемешивать тесто – это приведет к тому, что оладьи будут как блины.
6. Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде под крышкой в достаточном количестве растительного масла.
7. Выложить готовые оладьи на бумажные полотенца.
8. По желанию полить медом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: