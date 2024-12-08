Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

Во время приготовления оладий многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, что тесто опадает. И вместо пышных и мягких изделий получаются обычные тонкие блины. Все это из-за одной смешной ошибки.

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Секретами приготовления рыхлых оладий на кефире поделилась фудблогерка Марина Фролова (marina frolova.) на своей странице в Instagram. Об этом нюансе не стоит забывать.

Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

Кулинар отмечает, что когда вы уже приготовили тесто, ни в коем случае нельзя его размешивать. Это приведет к тому, что ваши изделия во время жарки не будут подниматься. Подробный рецепт вы узнаете дальше.

Ингредиенты:

  • теплый кефир – 500 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • мука – 400 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л. или сода
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

1. К едва теплому кефиру добавить яйцо, соль и сахар.

2. После этого положить разрыхлитель или соду.

Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

3. Просеять порциями муку и хорошо перемешать.

4. Оставить тесто отдохнуть на 15–20 минут. Масса должна получиться довольно густой.

Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

5. Перед жаркой важно не перемешивать тесто – это приведет к тому, что оладьи будут как блины.

6. Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде под крышкой в достаточном количестве растительного масла.

Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

7. Выложить готовые оладьи на бумажные полотенца.

8. По желанию полить медом.

Никогда так не делайте: главная ошибка, из-за которой оладьи становятся, как блины

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