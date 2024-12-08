Во время приготовления оладий многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, что тесто опадает. И вместо пышных и мягких изделий получаются обычные тонкие блины. Все это из-за одной смешной ошибки.

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Секретами приготовления рыхлых оладий на кефире поделилась фудблогерка Марина Фролова (marina frolova.) на своей странице в Instagram. Об этом нюансе не стоит забывать.

Кулинар отмечает, что когда вы уже приготовили тесто, ни в коем случае нельзя его размешивать. Это приведет к тому, что ваши изделия во время жарки не будут подниматься. Подробный рецепт вы узнаете дальше.

Ингредиенты:

теплый кефир – 500 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

мука – 400 г

разрыхлитель – 1 ч.л. или сода

щепотка соли

Способ приготовления:

1. К едва теплому кефиру добавить яйцо, соль и сахар.

2. После этого положить разрыхлитель или соду.

3. Просеять порциями муку и хорошо перемешать.

4. Оставить тесто отдохнуть на 15–20 минут. Масса должна получиться довольно густой.

5. Перед жаркой важно не перемешивать тесто – это приведет к тому, что оладьи будут как блины.

6. Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде под крышкой в достаточном количестве растительного масла.

7. Выложить готовые оладьи на бумажные полотенца.

8. По желанию полить медом.

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