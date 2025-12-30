Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Новогодний рецепт: как приготовить тирамису с мандаринами для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
399
Тирамису – идеальный десерт для новогоднего празднования. Но для того, чтобы сделать лакомство по-настоящему праздничным, добавьте в классический рецепт сочные сезонные мандарины.

Идея приготовления мандаринового тирамису опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 200 г
  • мандарины – 800 г
  • маскарпоне – 250 г
  • сливки 36-38 – 200 г
  • сахарная пудра – 50 г
  • сахар – 40 г
  • крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. Мандарины почистить и взбить блендером.

2. Массу процедить и большую часть сока вылить в сотейник, а меньшую оставить в миске.

3. К соку, который в сотейнике, добавить сахар и крахмал.

4. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.

5. Забрать с огня и охладить.

6. Для крема соединить маскарпоне, сахарную пудру и сливки, взбить до пиков.

7. Пропитать печенье в соке и выложить в форму.

8. Оставить на стабилизацию примерно на 5 часов.

