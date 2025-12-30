Тирамису – идеальный десерт для новогоднего празднования. Но для того, чтобы сделать лакомство по-настоящему праздничным, добавьте в классический рецепт сочные сезонные мандарины.

Идея приготовления мандаринового тирамису опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 200 г

мандарины – 800 г

маскарпоне – 250 г

сливки 36-38 – 200 г

сахарная пудра – 50 г

сахар – 40 г

крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. Мандарины почистить и взбить блендером.

2. Массу процедить и большую часть сока вылить в сотейник, а меньшую оставить в миске.

3. К соку, который в сотейнике, добавить сахар и крахмал.

4. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.

5. Забрать с огня и охладить.

6. Для крема соединить маскарпоне, сахарную пудру и сливки, взбить до пиков.

7. Пропитать печенье в соке и выложить в форму.

8. Оставить на стабилизацию примерно на 5 часов.

