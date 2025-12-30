Новогодний рецепт: как приготовить тирамису с мандаринами для праздничного стола
Тирамису – идеальный десерт для новогоднего празднования. Но для того, чтобы сделать лакомство по-настоящему праздничным, добавьте в классический рецепт сочные сезонные мандарины.
Идея приготовления мандаринового тирамису опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 200 г
- мандарины – 800 г
- маскарпоне – 250 г
- сливки 36-38 – 200 г
- сахарная пудра – 50 г
- сахар – 40 г
- крахмал – 20 г
Способ приготовления:
1. Мандарины почистить и взбить блендером.
2. Массу процедить и большую часть сока вылить в сотейник, а меньшую оставить в миске.
3. К соку, который в сотейнике, добавить сахар и крахмал.
4. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.
5. Забрать с огня и охладить.
6. Для крема соединить маскарпоне, сахарную пудру и сливки, взбить до пиков.
7. Пропитать печенье в соке и выложить в форму.
8. Оставить на стабилизацию примерно на 5 часов.
