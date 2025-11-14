Новогодний салат из минимума продуктов: самый простой и быстрый рецепт
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно – из запеченных или вареных овощей, а для более сытного варианта лучше всего добавить мясо, это может быть филе, телятина, а также вкусно будет с креветками, сыром, яйцами, ананасом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с морковью по-корейски и сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе 300 г
- морковь по-корейски 200 г
- консервированная кукуруза 200 г
- яйца 4 шт
- твердый сыр 150 г
- майонез
- зелень
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и разобрать на волокна. Выложить в салатник, смазать майонезом.
2. Сверху выложить морковь по-корейски. Затем яичные белки, кукуруза и твердый сыр, каждый слой смазать майонезом. Сверху натереть на мелкую терку яичные желтки и украсить по вкусу (я посыпала мелко нарезанным зеленым луком и укропом).
3. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: