Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно – из запеченных или вареных овощей, а для более сытного варианта лучше всего добавить мясо, это может быть филе, телятина, а также вкусно будет с креветками, сыром, яйцами, ананасом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриного филе, с морковью по-корейски и сыром.

Ингредиенты:

куриное филе 300 г

морковь по-корейски 200 г

консервированная кукуруза 200 г

яйца 4 шт

твердый сыр 150 г

майонез

зелень

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и разобрать на волокна. Выложить в салатник, смазать майонезом.

2. Сверху выложить морковь по-корейски. Затем яичные белки, кукуруза и твердый сыр, каждый слой смазать майонезом. Сверху натереть на мелкую терку яичные желтки и украсить по вкусу (я посыпала мелко нарезанным зеленым луком и укропом).

3. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

